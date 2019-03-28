Первую подлодку проекта «Варшавянка» для ТОФ спустили на воду в Петербурге

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В Санкт-Петербурге спустили на воду «Петропавловск-Камчатский» — первую дизель-электрическую подводную лодку проекта 636.3 «Варшавянка» для Тихоокеанского флота, сообщает РИА Новости.
Первую подлодку проекта «Варшавянка» для ТОФ спустили на воду в Петербурге
  • РИА Новости

Подлодки проекта «Варшавянка» относятся к третьему поколению, их водоизмещение — 3,95 тыс. тонн, скорость подводного хода — 20 узлов, глубина погружения — 300 м, экипаж — 52 человека.

На вооружении подлодок находятся торпеды калибра 533 мм, мины, ударный ракетный комплекс «Калибр».

Шесть лодок этого проекта уже построены для Черноморского флота.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что военно-морской флот до 2027 года получит более 180 новых кораблей и судов в рамках государственной программы вооружения на 2018—2027 годы. 

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