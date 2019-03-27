На 50 лет вперёд: ВМФ получит более 180 новых кораблей до 2027 года

Военно-морской флот России до 2027 года получит более 180 новых кораблей и судов в рамках государственной программы вооружения на 2018—2027 годы. Об этом на заседании коллегии Минобороны сообщил глава ведомства Сергей Шойгу. Он отметил, что только в нынешнем году в распоряжение ВМФ должны поступить 15 кораблей и боевых катеров, а также 20 судов обеспечения. Флот уже получает новейшие подводные лодки проектов «Борей» и «Ясень», фрегаты и корветы, оснащённые новейшими ракетами. Эксперты считают, что такая модернизация отечественного флота позволит выполнять задачи в соответствии с Морской доктриной России.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что Военно-морской флот России в ближайшие восемь лет получит более 180 кораблей и судов новых проектов.

«В соответствии с государственной программой вооружения на 2018—2027 годы в состав Военно-морского флота должно войти более 180 кораблей и судов новых проектов», — заявил Шойгу, открывая заседание коллегии Минобороны.

Глава ведомства отметил, что уже в следующем году на флот поступят 15 новых кораблей и катеров и 20 судов обеспечения. Также будет модернизирована инфраструктура пунктов дислокации российских морских соединений.

«Перед нами стоит задача создать современные условия стоянки и организации всех видов обеспечения новейших атомных ракетных подводных лодок проектов «Ясень» и «Борей», многоцелевых фрегатов океанской зоны, кораблей, оснащённых высокоточным оружием большой дальности, других кораблей и судов», — приводит слова министра ТАСС.

Программа вооружения

О принятии новой Государственной программы вооружения (ГПВ) на 2018—2027 годы в январе прошлого года сообщил президент России Владимир Путин. По его словам, она обеспечит «стабильную и ритмичную» работу оборонно-промышленного комплекса и вдобавок повысит долю гражданской продукции на предприятиях ОПК.

На реализацию программы выделено 20 трлн рублей, из которых 19 трлн пойдёт на производство и закупки, ремонт и разработку вооружений и военной техники, а 1 трлн — на строительство и модернизацию инфраструктуры.

Пуски крылатых ракет "Калибр" с фрегата "Адмирал Эссен"

© Минобороны России / РИА Новости

Для ВМФ России в программу было включено строительство ракетных подводных крейсеров стратегического назначения проекта 955 «Борей» и кораблей, оснащённых новыми образцами высокоточного оружия. Также флот пополнится двумя вертолётоносцами с новейшими морскими вертолётами Ка-52К «Катран».

Военный эксперт Виктор Литовкин в беседе с RT отметил, что новыми кораблями и подводными крейсерами будут усилены Северный, Тихоокеанский и Черноморский флоты.

«Сейчас флотом востребованы стратегические атомные подводные лодки класса «Борей», многоцелевые атомные подводные лодки класса «Ясень», надводные ракетные крейсера», — отметил Литовкин.

Схожее мнение выразил и военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

«В отличие от американского флота, в России есть корабли морской и океанской зоны. В основном будут усилены Северный и Тихоокеанский флоты, частично Балтийский и Черноморский. Обновят надводные и подводные корабли, десантные корабли. Сейчас флотом востребованы фрегат проекта 22350, подводная лодка проекта 885 «Ясень», — отметил Леонков.

«Бореи» и «Ясени»

Подводные лодки проекта 955 «Борей» должны заменить субмарины проекта 667БДРМ «Дельфин», которые составляют основу российской ядерной триады. Подводное водоизмещение субмарины «Борей» составляет 24 тыс. т, длина — 170 м, а ширина — 13,5 м.

Первая многоцелевая атомная подводная лодка (АПЛ) проекта "Ясень" К-560 "Северодвинск" у причала оборонной судоверфи "Севмаш" в Северодвинске

РИА Новости

Ракетоносец может развивать скорость до 29 узлов, погружаться на глубину до 400 м и находиться в автономном плавании до 90 суток. Подлодки «Борей» могут нести на себе до 16 твердотопливных межконтинентальных баллистических ракет (МБР) Р-30 «Булава».

Кроме этих подводных крейсеров, в ВМФ также поступают субмарины проекта 885 «Ясень». Так, 20 марта глава «Объединённой судостроительной корпорации» (ОСК) Алексей Рахманов сообщил, что третья атомная подлодка проекта 885 будет передана флоту в 2020 году.

Подлодки «Ясень» оснащены гидроакустическими комплексами нового поколения и ядерными реакторами ОК-650В повышенной надёжности. Основу арсенала этих АПЛ составляют крылатые ракеты «Калибр» и сверхзвуковые противокорабельные ракеты «Оникс». Основная задача подводных лодок «Ясень» — отслеживание иностранных подводных крейсеров стратегического назначения.

Сверхзвуковые и сверхточные

Кроме субмарин, ВМФ получит новые образцы высокоточного ракетного оружия, которые будут развёрнуты на российских фрегатах и корветах.

Новейший пример такого оружия — гиперзвуковая ракета морского базирования «Циркон», о которой рассказал президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию в феврале этого года.

«Цирконами» могут быть вооружены новые корабли разного класса, например такие, как корветы проекта 20385, получившие названия «Гремящий» и «Проворный». Построенные в рамках реализации программы развития флота, эти корабли являются модификациями проекта 20380, разработанного Центральным МКБ «Алмаз». Самый известный из них — корвет «Стерегущий», который несёт службу в составе Балтийского флота ВМФ России.

Суда проекта 20385 вместо противокорабельного комплекса «Уран» будут вооружены крылатыми ракетами «Калибр» а в дальнейшем перевооружены «Цирконами». Это позволит им эффективно действовать как против кораблей противника, так и наносить точечные удары по наземным целям.

В конструкции новых корветов использованы композитные материалы, что позволило снизить вес надстроек корабля и показатели кругового рассеивания радиолокационного фона, повысить их незаметность для радаров противника.

Для того чтобы восполнить нехватку судов дальней морской зоны, российские верфи развивают проекты многоцелевых сторожевых кораблей. Ещё до начала программы перевооружения в состав Черноморского флота вошли три фрегата проекта 11356 «Буревестник» — «Адмирал Григорович», «Адмирал Эссен» и «Адмирал Макаров». Сейчас на калининградском заводе «Янтарь» достраиваются ещё три судна: «Адмирал Бутаков», «Адмирал Истомин» и «Адмирал Корнилов».

В 2020 году «Северная верфь» должна завершить строительство многоцелевых фрегатов дальней морской зоны проекта 22350 «Адмирал Касатонов», а в 2022 году — кораблей «Адмирал Исаков» и «Адмирал Головко».

Морская доктрина

По словам Алексея Леонкова, главная цель флота России — защита своих рубежей.

«Флот не должен допускать корабли вероятного противника в зоны, откуда можно нанести удар по нашей береговой линии. Вторая задача отечественного флота — взаимодействовать с флотами Индии и Китая, проводить совместные военно-морские учения», — рассказал эксперт.

Российский флот развивается на основе Морской доктрины РФ, которая действует до 2020 года, напомнил Леонков в беседе с RT.

«В ней определяются основные задачи: сосредоточение усилий на модернизации и поддержании боевой готовности флота, оснащение военной техники современными видами вооружения, сокращение номенклатуры морской техники, повышение оперативности и надёжности. Интересы российского флота: Арктика, закрепление за Азовским морем статуса внутренних вод, обеспечение свободы деятельности РФ в Чёрном, Каспийском и Балтийском морях, обеспечение беспрепятственного прохода кораблей и судов ВМФ через проливы, обеспечение базированной силы Военно-морского флота на территории иностранных государств, как, например, база в Тартусе», — пояснил эксперт.

Российскому флоту вполне будет достаточно 180 новых кораблей, считает Алексей Леонков.

«Корабли создаются на 30—50 лет, и за это время проходят несколько модернизаций. Российские новые корветы проекта 20380, стратегические АПЛ проекта 885 являются современными, а Запад только сейчас осознал, что у них нет альтернативы», — заключил эксперт.