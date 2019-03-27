ВМФ получит более 180 кораблей и судов новых проектов до 2027 года
- РИА Новости
«В соответствии с государственной программой вооружения на 2018—2027 годы в состав Военно-морского флота должно войти более 180 кораблей и судов новых проектов», — цитирует ТАСС Шойгу.
Он отметил, что только в этом году на вооружение ВМФ должны поступить 15 кораблей и боевых катеров, а также 20 судов обеспечения.
Ранее глава Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов сообщил, что третья атомная подлодка проекта 885 «Ясень» будет передана ВМФ России в 2020 году.