ВМФ России получит третью подлодку «Ясень» в 2020 году
- ©АО СПМБМ "Малахит"
«Дальше всё идёт по графику», — приводит его слова РИА Новости.
Рахманов отметил, что серия идёт гораздо лучше, чем головные корабли.
Как передаёт агентство, он утвердительно ответил на вопрос о сроках сдачи субмарины.
Ранее Министерство обороны показало испытания подводного ракетоносца типа «Борей».
Военный эксперт Виктор Литовкин в беседе с Пятым каналом оценил испытания. Он рассказал, что такие подлодки могут находиться под водой несколько месяцев и их невозможно обнаружить.