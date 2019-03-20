ВМФ России получит третью подлодку «Ясень» в 2020 году

Третья атомная подлодка проекта 885 «Ясень» будет передана ВМФ России в 2020 году, сообщил глава «Объединённой судостроительной корпорации» (ОСК) Алексей Рахманов.

«Дальше всё идёт по графику», — приводит его слова РИА Новости.

Рахманов отметил, что серия идёт гораздо лучше, чем головные корабли.

Как передаёт агентство, он утвердительно ответил на вопрос о сроках сдачи субмарины.

Ранее Министерство обороны показало испытания подводного ракетоносца типа «Борей».

Военный эксперт Виктор Литовкин в беседе с Пятым каналом оценил испытания. Он рассказал, что такие подлодки могут находиться под водой несколько месяцев и их невозможно обнаружить.