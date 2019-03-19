Эксперт оценил испытания подводного ракетоносца типа «Борей»

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Военный эксперт Виктор Литовкин в беседе с Пятым каналом оценил испытания подводного ракетоносца типа «Борей».
Эксперт оценил испытания подводного ракетоносца типа «Борей»
  • ©ОАО "ПО "Севмаш"

«Каждый «Борей» несёт на борту 16 стратегических ракет «Булава», которые летают на дальность 9 тыс. км и имеют по десять боеголовок индивидуального наведения. Это серьёзный способ сдерживания вероятного противника», — заявил он.

Как отметил Литовкин, такие подлодки бесшумные, могут находиться под водой по несколько месяцев, и обнаружить их на просторах мирового океана невозможно.

Ранее зампред комитета по обороне Госдумы Юрий Швыткин в беседе с ФАН прокомментировал испытания подводного ракетоносца типа «Борей».

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