«Перехват практически невозможен»: какие преимущества получит ВМФ России с появлением «Посейдона»

В Северодвинске спущена на воду атомная подводная лодка специального назначения «Белгород». Это первая субмарина, которая станет носителем ядерного беспилотного аппарата «Посейдон». По мнению экспертов, «Посейдон» обладает невероятной разрушительной мощью. Появление в составе флота даже одного носителя такого оружия заметно усилит возможности морского компонента ядерной триады РФ, отмечают аналитики.

В Северодвинске прошла торжественная церемония спуска на воду атомной подводной лодки (АПЛ) специального назначения проекта 09852 «Белгород». Субмарина станет первым носителем ядерного подводного аппарата неограниченной дальности «Посейдон».

За спуском в режиме телемоста наблюдал президент России Владимир Путин.

По словам начальника Главного штаба ВМФ РФ вице-адмирала Андрея Воложинского, после испытаний АПЛ «Белгород» ВМФ получит корабль, который «по своим удивительным свойствам будет гарантированно обеспечивать безопасность» страны.

«Появление этого корабля — это праздник конструкторской мысли», — цитирует Воложинского ТАСС.

Гендиректор «Севмаша» Михаил Будниченко заверил, что корабелы выполнят все задачи по строительству кораблей для ВМФ России «в установленные сроки и с высоким качеством».

По традиции командир подлодки капитан 1-го ранга Антон Алехин разбил о её борт бутылку шампанского.

«Белгород» станет самой крупной подлодкой в составе ВМФ. После достройки подводное водоизмещение АПЛ составит почти 24 тыс. т, длина — 184 м, ширина — 18,2 м. По своим габаритам субмарина превзойдёт крейсеры стратегического назначения проекта 955А «Борей-А» (длина — 170 м, ширина — 13,5 м). Остальные характеристики субмарины не раскрываются.

Сейчас крупнейшими АПЛ в России и в мире являются атомоходы проекта 941 «Акула». Подводное водоизмещение подлодки составляет 48 тыс. т, длина — 172,8 м, ширина — 23,3 м. На сегодняшний день данный тип крейсеров не используется для выполнения боевых задач. Например, в начале 2000-х годов АПЛ проекта 941 «Дмитрий Донской» была переоборудована под испытания межконтинентальных баллистических ракет (МБР) Р-30 «Булава».

«Оружие Судного дня»

Изначально «Белгород» строился по проекту 949А «Антей» (разработчик — ЦКБ МТ «Рубин»). Закладка субмарины состоялась 24 июля 1992 года в Северодвинске. Спустя два года из-за нехватки финансирования строительство подлодки было законсервировано. И только в 2012 году командование ВМФ приняло решение перезаложить АПЛ по проекту 09852.

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Основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев считает, что «Белгород» будет в большей мере выполнять исследовательские задачи, которые позволят наладить процесс эксплуатации «Посейдона». Боевыми носителями беспилотника, по мнению эксперта, станут АПЛ проекта 09851.

«Белгород» является долгостроем, но, учитывая весь комплекс проведённых работ, это совершенно новый тип АПЛ. Помимо этого корабля, носителем «Посейдона» станет подлодка проекта 09851 «Хабаровск», заложенная в 2014 году. Как ожидается, она будет спущена на воду весной 2020 года и войдёт в строй в 2022 году. Ещё две лодки «Севмаш» построит, видимо, по тому же проекту (09851)», — рассказал Корнев.

Таким образом, как полагает эксперт, в общей сложности ВМФ получит четыре АПЛ — носителя «Посейдона». Две подлодки будут нести боевое дежурство на Северном флоте, две — на Тихоокеанском флоте. Каждая субмарина будет вооружена шестью — восемью «Посейдонами».

«По официальной информации, «Посейдон» предназначен для поражения авианосных группировок, береговых укреплений и военно-морской инфраструктуры противника. Удары могут осуществляться как ядерными, так и неядерными боеприпасами. Кроме того, взрыв «Посейдона» вблизи побережья может вызывать гигантские цунами. Учитывая его разрушительную мощь, это оружие Судного дня», — заявил RT военный эксперт Юрий Кнутов.

В западных СМИ господствует точка зрения, что создание «Посейдона» является свидетельством «агрессивной» модернизации стратегических сил РФ. В частности, об этом говорится в статье издания The Washington Free Beacon от 8 сентября 2015 года. Это одна из первых публикаций в зарубежной прессе, посвящённая российскому подводному дрону.

Графическое изображение подводной лодки «Белгород»

© Министерство обороны РФ

Со ссылкой на источники в Пентагоне в материале утверждается, что Москва разрабатывает беспилотник, чтобы иметь возможность «взрывать ключевые порты», которые используют ВМС США. В статье упоминается военно-морская база Кингс-Бей (штат Джорджия), где дислоцированы стратегические подводные лодки типа Ohio, и станция технического обслуживания крупных боевых кораблей Пьюджет-Саунд (штат Вашингтон).

Издание приводит мнение бывшего аналитика ЦРУ Джека Каравелли, который назвал проект ядерного беспилотника РФ «попыткой нанести катастрофический ущерб военно-морским объектам США или Европы или прибрежным городам».

«У Штатов крупнейшие в мире военно-морские силы. Флот для американцев — ключевой инструмент проецирования военной силы. Разработка «Посейдона» обоснована задачами сдерживания ВМС США, которые всегда были актуальны для нашей страны. «Посейдон» — это очень разрушительное оружие, но оно будет применяться только в случае ядерной атаки против России. По этой причине нет смысла рассуждать о каких-либо агрессивных устремлениях Москвы», — пояснил Кнутов.

В России впервые о ядерном беспилотном аппарате стало известно из презентации, которая демонстрировалась 9 ноября 2015 года во время совещания президента РФ Владимира Путина с руководством оборонно-промышленного комплекса (ОПК). 1 марта 2018 года в послании Федеральному собранию глава государства сообщил о завершении разработки уникальной океанской системы, которая по результатам интернет-голосования получила название «Посейдон».

Как заявил Владимир Путин, ядерный дрон способен двигаться на глубине в несколько сотен метров «со скоростью, кратно превышающей скорость подводных лодок, самых современных торпед и всех видов надводных кораблей». Помимо этого, аппарат отличается малошумностью и высокой манёвренностью. По словам президента, он «практически неуязвим».

Подводный аппарат «Посейдон»

© Министерство обороны РФ

«В декабре 2017 года полностью завершён многолетний цикл испытаний инновационной ядерной энергоустановки для оснащения этого автономного необитаемого аппарата. Ядерная установка имеет уникально малые габариты и при этом сверхвысокую энерговооружённость. При объёме в 100 раз меньше, чем у установок современных атомных подводных лодок, имеет большую мощность и в 200 раз меньшее время выхода на боевой режим, то есть на максимальную мощность», — сказал Путин.

«Статус-6»

По состоянию на февраль 2019 года были завершены морские полигонные испытания «Посейдона». Тактико-технические характеристики аппарата не раскрываются. В российских и зарубежных СМИ можно найти весьма противоречивые данные о длине (16—24 м), диаметре (1,5—2 м), скорости (90—110 узлов, 166—203 км/ч) ядерного беспилотника, а также мощности его боезаряда (от одной мегатонны до нескольких десятков).

В январе 2019 года американский журнал Popular Mechanics сообщил, что длина «Посейдона» — 20 м, диаметр — 1,8 м, масса — около 100 т. Со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе агентство ТАСС отмечает, что беспилотник «будет двигаться на максимальной скорости в воздушной каверне (вокруг аппарата будет образовываться полость с водяным паром), что значительно снижает сопротивление среды».

Дизель-электрическая субмарина «Саров» проекта 20120

© ОАО ПО «Севмаш»

Юрий Кнутов считает, что прообразом «Посейдона» является проект гигантской ядерной торпеды Т-15 академика Андрея Сахарова. Предполагалось, что по разрушительной силе аппарат будет эквивалентен мощности Царь-бомбы (самой мощной термоядерной авиационной бомбы в мире, разработанной в СССР в 1950—1960-х годах).

«Идея создания ядерной торпеды, как говорится, витала в умах советских конструкторов. Наличие такого оружия могло дать огромные стратегические преимущества СССР. Проект казался фантастическим, и, наверное, в 1950-е годы с учётом дефицита ресурсов в разрушенной войной стране в него решили не вкладываться. Однако, как показало время, идея Сахарова оказалась реализуемой», — пояснил Кнутов.

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В начале марта 2019 года на страницах журнала The National Interest была опубликована статья американского эксперта по вопросам обороны и национальной безопасности Чарли Гао. В ней утверждается, что разработка «Посейдона» стартовала ещё в 1989 году, а ядерного реактора — в 1992 году.

Дмитрий Корнев придерживается аналогичной точки зрения. По его словам, создание «Посейдона» началось в 1988—1990 годах в рамках опытно-конструкторских работ (ОКР) по теме «Скиф».

«На Западе «Посейдон» получил название «Статус-6». Также встречается наименование Kanyon. Первые испытания аппарата на подводной лодке начались в 2008 году. Для этих целей применялась дизель-электрическая субмарина «Саров» проекта 20120 и спасательное судно проекта 20180. «Посейдон» — очень сложная система», — заявил Корнев.

Юрий Кнутов считает, что ввод в строй «Белгорода» позволит решить подавляющее большинство вопросов, связанных с отлаживанием процесса эксплуатации «Посейдона».

Однако, как уверен эксперт, появление даже одного носителя подводного беспилотника заметно усилит морской компонент ядерной триады РФ.

«Способов противодействия «Посейдону», наверное, не существует. Аппарат обладает неограниченной дальностью и огромной скоростью. Перехват его торпедой практически невозможен, а вблизи берегов он теряет всякий смысл, так как взрыв может вызвать цунами. Мы не знаем многих подробностей, но, скорее всего, у «Посейдона» очень высокая степень автономности — он может действовать независимо от носителя, маневрировать и обходить опасные рубежи», — подчеркнул Кнутов.