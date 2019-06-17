«Сократить отставание от России»: как ВМС США намерены модернизировать ядерное оружие

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Александр Карпов, Алёна Медведева
Военно-морские силы США планируют провести целый ряд исследований, чтобы выяснить, как будет функционировать ядерное оружие в нестандартных условиях — при высоком радиационном фоне или солнечных вспышках. Об этом говорится в заявке, размещённой на федеральном портале госзакупок. В документе уточняется, что подобные исследования проведут в том числе для ракет, стоящих на вооружении подлодок класса Ohio и Columbia. Эксперты отмечают, что эта инициатива укладывается в концепцию США о превентивном ядерном ударе. Кроме того, как полагают аналитики, Вашингтон стремится сократить отставание от России.
«Сократить отставание от России»: как ВМС США намерены модернизировать ядерное оружие
  • Подлодка класса Ohio производит пуск баллистической ракеты
  • © U.S. Navy/REUTERS

Главное управление ВМС США разместило на федеральном портале госзакупок заявку на проведение исследований, связанных с принципами работы и безопасностью ядерного оружия, в частности ракет, которые несут подводные лодки.

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В заявке под названием «Инженерно-техническое обеспечение с целью снижения уязвимости и повышения эффективности боевых блоков ракет морского базирования» указывается, что подрядчики должны обладать инженерными и техническими навыками, особенно в отношении баллистических ракет морского базирования, систем безопасности ядерного оружия, радиологического контроля, влияния радиации на здоровье и т. д.  

«Потенциальные подрядчики должны быть готовы к исследованию, то есть полностью понимать следующее: враждебные факторы, естественную космическую среду, вероятность взаимного поражения и радиационные особенности, присущие боевым блокам ракет морского базирования, а также влияние всего вышеперечисленного на уязвимость и эффективность данных блоков», — говорится в заявке.  

В документе также отмечается, что к враждебным факторам среди прочего относятся ядерное оружие, электромагнитная радиация, кинетическое оружие и оружие направленной энергии. Кроме того, в заявке уточняется, что естественная космическая среда включает в себя космическую радиацию, захваченные протоны и электроны, солнечные вспышки и корональные выбросы массы, которые могут оказать влияние на пуски.

В перечне исследований также значится проведение расчёта дозы облучения личного состава как существующих подводных лодок класса Ohio, так и проектируемых субмарин класса Columbia.

Авторы документа подчёркивают, что все исследования будут проводиться для того, чтобы повысить надёжность и точность баллистических ракет морского базирования. 

Как отмечают эксперты, намерение провести подобные работы может объясняться тем, что США не уверены, смогут ли они в случае потенциального конфликта противостоять супердержавам, которые располагают ядерным оружием и современными средствами его доставки.

«Пентагон хочет модифицировать своё ядерное оружие, чтобы сократить отставание от новых видов вооружений, которые разрабатывает Россия. США необходимо прежде всего совершенствовать ядерную триаду, об этом говорил и сам Дональд Трамп», — заявил в беседе с RT академик Академии военных наук полковник запаса Андрей Кошкин. 

По его словам, для новой ядерной гонки вооружений сейчас практически не остаётся сдерживающих факторов.  

«К тому же Вашингтон обвинил Россию и Китай в агрессивных замыслах, а этот фактор заставляет американцев раскошеливаться на модернизацию вооружённых сил и боевой техники», — пояснил Кошкин. 

Превентивный удар 

Эксперты считают, что подобные исследования, касающиеся действия боевых блоков ядерных ракет в экстремальных условиях, укладываются в рамки ядерной доктрины США, в которую входит концепция «превентивного удара».   

  • Ядерные силы США
  • © Иллюстрация к докладу управления конгресса США по бюджету

Так, военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с RT отметил, что Пентагон рассматривает вопрос повышения живучести оружия и его носителей на атомных подводных лодках и крейсерах, которые в случае возникновения ядерного конфликта способны нести ракеты с ядерной боеголовкой. 

«Американцы сейчас переходят к стратегии, когда удар будет наноситься ядерным оружием с высокой точностью поражения. Основную ударную силу будут представлять подлодки Columbia, а также бомбардировщики B-21 Raider и F-35, которые сейчас принимаются на вооружение. Это крайне агрессивная стратегия, цель которой — установление полного доминирования США в мире, чтобы ни одна страна не могла проводить независимую экономическую политику и самостоятельно определять внешнеполитический курс», — сказал Кнутов. 

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Напомним, первый заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-лейтенант Виктор Познихир в конце апреля сообщил, что США разработали концепцию «достартового перехвата», которая предусматривает уничтожение иностранных межконтинентальных баллистических ракет, когда они ещё находятся в пусковых установках. 

По его словам, не исключается нанесение такого превентивного удара по объектам России, Китая и любой другой страны. 

Отметим, помощник заместителя главы Пентагона по политическим вопросам Дэвид Трахтенберг в конце марта заявил, что США первыми не будут брать на себя обязательства о неприменении ядерного оружия.  

«Политика неприменения первыми (ядерного оружия. — RT) нанесла бы ущерб нашему альянсу, так как она в глазах наших союзников и партнёров ставит под сомнение гарантию того, что США придут на их защиту в чрезвычайных обстоятельствах», — подчеркнул Трахтенберг.  

Ядерная доктрина  

В 2018 году администрация Трампа приняла новую ядерную доктрину США. В ней в качестве основных угроз были указаны Россия, Китай, КНДР и Иран.  

  • Баллистическая ракета в шахте
  • Reuters
  • © Nicole Neri
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В доктрине говорилось, что Россия якобы может решиться на нанесение по Соединённым Штатам превентивного ядерного удара, чтобы парализовать Америку и НАТО и завершить конфликт на условиях Москвы. 

Президент России Владимир Путин ранее подчёркивал, что у РФ нет таких намерений. Москва может использовать ядерное оружие только в качестве ответного шага. 

«В нашей концепции применения ядерного оружия нет превентивного удара. Наша концепция — это ответ на встречный удар. Это значит, мы готовы применять ядерное оружие только тогда, когда удостоверимся в том, что потенциальный агрессор наносит удар по нашей территории», — пояснил российский лидер. 

Утверждение, что Россия первой может нанести ядерный удар по США, раскритиковали и в американской Ассоциации по контролю над вооружениями.

По словам Юрия Кнутова, Соединённые Штаты долгое время разрабатывали концепцию «быстрого глобального удара», предполагающую поражение объекта на территории Земли в течение часа, однако Россия опередила США в разработках сверхзвукового оружия на 10—15 лет.

«По этой причине Вашингтону пришлось вернуться к стратегии быстрого реагирования, которая основана на превентивном ударе. Этот конкурс был объявлен для того, чтобы получить возможность первым нанести превентивный удар и вывести из строя основное средство ядерного сдерживания», — пояснил эксперт.  

Как отметил Андрей Кошкин, сегодня Белый дом разрушает оставшиеся преграды для сдерживания гонки вооружений. 

«Тем самым Вашингтон получает возможность не только наращивать свой ядерный потенциал, но и претендовать на то, чтобы нанести первый удар», — заключил эксперт.  

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