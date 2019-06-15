Депутат оценил законопроект в США о сдерживании «агрессии» России

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT прокомментировал внесённый на рассмотрение американского конгресса законопроект, согласно которому США необходимо провести «оценку военных потребностей балтийских стран» для противостояния России.

По словам Чепы, это продолжение того, что США в одностороннем порядке заявили о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

«Это продолжение всей этой новой американской политики, разрушение того механизма, который служил оплотом уверенности Европы, в первую очередь, в мире, и существовал более 30 лет», — пояснил он.

Депутат отметил, что этим законопроектом американцы «хотят осуществить поставки своего оружия в Европу».

«Это выгодно США, выгодно определённым корпорациям, которые занимаются производством оружия, это политика угрозы мира Европы. Естественно, для того, чтобы осуществлять такие поставки, им нужны какие-то предпосылки, этими предпосылками являются выдуманные «угрозы» со стороны России», — заключил парламентарий.

Ранее стало известно, что республиканец Майкл Конэуэй внёс на рассмотрение конгресса законопроект, в котором предлагается Соединённым Штатам провести «оценку военных потребностей балтийских стран» для противостояния России.

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