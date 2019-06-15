В США выступили за сдерживание «агрессии» России в Балтийском регионе

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Соединённым Штатам необходимо провести «оценку военных потребностей балтийских стран» для противостояния России. Законопроект с таким предложением внёс на рассмотрение конгресса республиканец Майкл Конэуэй.
В США выступили за сдерживание «агрессии» России в Балтийском регионе
  • РИА Новости

Согласно документу, с текстом которого ознакомился RT, Соединённые Штаты должны «возглавить» работу над стратегией сотрудничества со странами Прибалтики.

«США должны возглавить многосторонние усилия по выработке стратегии, направленной на укрепление сотрудничества с Литвой, Латвией, Эстонией, союзниками по НАТО и другими региональными партнёрами с целью сдерживания агрессии со стороны Российской Федерации в Балтийском регионе; в частности, сотрудничества в сферах, способных улучшить оперативную совместимость, совместные возможности и боевую готовность, необходимые балтийским странам для повышения национальной безопасности», — утверждается в документе. 

Согласно новому американскому законопроекту, Россия якобы пытается ослабить Североатлантический альянс и воссоздать сферу своего влияния в Европе, используя давление, запугивание и открытую агрессию. И, как утверждается в документе, Эстония, Латвия и Литва «особенно уязвимы» перед якобы всё более агрессивной Россией.

В связи с этим Штатам предлагается изучить возможности предоставления Прибалтике подвижных ЗРК дальнего действия.

«США должны изучить возможность предоставления странам Балтийского региона подвижных зенитно-ракетных комплексов дальнего действия, в том числе посредством эффективного использования механизмов распределения затрат и развёртывания совместно с союзниками по НАТО с целью снижения финансового бремени принимающих государств», — говорится в законопроекте. 

В случае одобрения законопроекта министр обороны США в сотрудничестве с коллегами из стран Прибалтики и НАТО проведёт оценку военных потребностей стран Балтии. Кроме того, планируется оценить деятельность по улучшению военной и оборонной инфраструктуры и логистике. 

Подробнее — в материале RT.

Ранее в Эстонии предложили разместить в стране ракеты для сдерживания России. 

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