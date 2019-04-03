Госдеп намерен повысить «медийную грамотность» в Прибалтике

Бюро по вопросам демократии, прав человека и труда Госдепартамента США займётся повышением «медийной грамотности» в Прибалтийских странах. На эти цели из американского бюджета выделено $1,5 млн. Также Госдеп планирует развивать СМИ в Сербии.

Вашингтон ищет подрядчиков среди некоммерческих организаций, а также высших учебных заведений, которые научат жителей Прибалтики «выявлять и анализировать независимые, достоверные и высококачественные новости».

«Цель Бюро по вопросам демократии, прав человека и труда Государственного департамента США — повысить умение общественности трёх прибалтийских государств (Латвии, Литвы и Эстонии. — RT) критически воспринимать различные формы средств массовой информации», — говорится в описании гранта, с которым ознакомился RT.

Как отмечается в документе, Прибалтийские страны уже стараются «помогать своим гражданам развивать навыки для борьбы с дезинформацией и фальшивыми СМИ».

«Для стран Прибалтики характерны стремление включить медиаграмотность в свои программы образования, присутствие сильных вузов, заинтересованных в работе над этой темой, и государственных структур, способных стать усердными партнёрами в этом процессе», — отметили в Госдепе.

В рамках гранта планируется создать учебные программы по медийной грамотности в вузах и курсы для журналистов, а также разработать вместе с министерствами соответствующую политику. При этом все проекты должны быть нацелены на стимулирование реформ, подчёркивается в документе.

На всё это США намерены выделить $1,5 млн.

Кроме того, Госдепартамент собирается развивать СМИ в Сербии. На эти цели Вашингтон готов потратить ещё $200 тыс. Они будут направлены местным медиа, НКО, образовательным организациям и аналитическим центрам, которые разработают проекты по «поддержке свободы, разнообразия СМИ и развитию профессиональных медийных организаций» в этой стране.

По мнению политолога Александра Асафова, с помощью подобных программ Вашингтон поддерживает лояльность общественных деятелей, продвигающих в Прибалтике и на Балканах позицию США, в частности, в отношении России.

«Небольшие суммы — это инструмент оплаты лояльности тех, кто её заслужил своим «тяжким ежедневным трудом» в противостоянии России и «страшной угрозе», исходящей от неё для стран Прибалтики и всего цивилизованного мира», — сказал эксперт.

Соединённые Штаты инициируют повод, чтобы в очередной раз напомнить о дезинформации, якобы распространяемой российскими СМИ, добавил Асафов.

Ранее Вашингтон запустил похожий проект по борьбе с российской дезинформацией в Македонии. Там планировалось направить $5 млн на работу с «независимыми журналистами» и внедрение этических стандартов в редакционную политику местных СМИ.