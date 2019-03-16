Госдеп намерен вести мониторинг СМИ и соцсетей в Ираке

Госдепартамент США планирует вести мониторинг медиа и социальных сетей в Ираке. Собранная информация будет учитываться при формировании американским правительством политики в регионе. На эти цели Вашингтон готов выделить до $520 тыс.

Посольство США в Багдаде ищет подрядчиков, которые будут отслеживать и анализировать публикации в СМИ и социальных сетях. Соответствующий тендер опубликован на сайте американских госзакупок.

«В рамках данного контракта предполагается обеспечить посольству США в Республике Ирак оказание услуг по мониторингу и анализу СМИ, а также резюмированию и распространению новостей и репортажей», — говорится в документе, с которым ознакомился RT.

Исполнитель будет круглосуточно изучать новостные сводки из источников на арабском и английском языках. Как поясняется в тендере, американская дипломатическая миссия «зависит от осведомлённости и понимания» событий в стране, регионе и мире.

«Цель — наделить посольство и его высшее руководство более комплексным пониманием текущей ситуации в медиапространстве, на которое можно опираться при выработке стратегий в области публичной дипломатии и связей с общественностью», — сообщается в описании.

Подрядчикам предстоит следить за новостями BBC, Al Arabiya, CNN, Al Jazeera, France 24 Arabic и другими крупными службами, а также за публикациями в Facebook и Twitter, отмечается в документе.

Мониторинг новостных источников, общественного и экспертного мнений — естественный ход для страны, которая имеет собственный интерес к региону, пояснил директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

Он подчеркнул, что для Соединённых Штатов важно «удержать» Ирак в нынешнем состоянии.

Ранее президент Ирана Хасан Рухани в ходе визита в Ирак призвал к укреплению стратегического сотрудничества между двумя странами, несмотря на попытки США «разделить соседей».