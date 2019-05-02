В США объяснили создание нового ядерного оружия «поведением России»
- Reuters
«Причина, по которой мы решили идти по пути маломощного ядерного оружия, в том, что мы смотрим на то, что, в частности, делают русские, и это вызывает большую обеспокоенность», — сказал военный. Его слова приводит РИА Новости.
Как подчеркнул Трахтенберг, США беспокоятся из-за «российской доктрины» по применению ядерного оружия в условиях конфликта с использованием обычных видов вооружения.
«Мы делаем это не для того, чтобы понизить свой порог применения ядерного (оружия. — RT), но для того, чтобы повысить порог в умах противника или потенциального противника», — заключил он.
Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты, Китай и Россия должны избавиться от ядерных вооружений.
В МИД России поддержали призыв политика.