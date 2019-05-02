В США объяснили создание нового ядерного оружия «поведением России»

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В Пентагоне объяснили необходимость создания маломощного ядерного оружия «поведением русских». С таким заявлением выступил в конгрессе помощник заместителя главы Пентагона Дэвид Трахтенберг.
В США объяснили создание нового ядерного оружия «поведением России»
  • Reuters

«Причина, по которой мы решили идти по пути маломощного ядерного оружия, в том, что мы смотрим на то, что, в частности, делают русские, и это вызывает большую обеспокоенность», — сказал военный. Его слова приводит РИА Новости.

Как подчеркнул Трахтенберг, США беспокоятся из-за «российской доктрины» по применению ядерного оружия в условиях конфликта с использованием обычных видов вооружения.

«Мы делаем это не для того, чтобы понизить свой порог применения ядерного (оружия. — RT), но для того, чтобы повысить порог в умах противника или потенциального противника», — заключил он.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты, Китай и Россия должны избавиться от ядерных вооружений.

В МИД России поддержали призыв политика.

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