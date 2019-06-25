В Госдуме ответили на угрозы генсека НАТО из-за ситуации с ДРСМД

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Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT оценил заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что альянсу придётся ответить конкретными решениями и мерами, если Россия не вернётся к выполнению ДРСМД до 2 августа.
В Госдуме ответили на угрозы генсека НАТО из-за ситуации с ДРСМД
  • РИА Новости

Столтенберг добавил, что Россия должна к 2 августа уничтожить свои ракеты SSC-8 (9М729).

«Я могу сказать, что мы не вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, мы приостановили его действие, в отличие от Соединённых Штатов Америки», — заявил Чепа.

Депутат также отметил, что ракета SSC-8 (9М729) «полностью соответствует техническим данным».

«Её дальность 486 км. Это при оговоренных 500 км. И мы готовы обсуждать возможность возвращения в рамки договора. Поэтому НАТО, председателю Столтенбергу надо сделать заявление в отношении США и призвать их в первую очередь к переговорам по возвращению этого договора», — добавил он.

Ранее стало известно, что генсек НАТО пригрозил России ответом из-за ситуации с ДРСМД.

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