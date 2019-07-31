«Вашингтон хочет развязать себе руки»: к каким последствиям может привести выход США из ДРСМД

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон подтвердил, что Вашингтон в пятницу, 2 августа, окончательно выйдет из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В свою очередь, замглавы МИД России Сергей Рябков сообщил, что Москва не исключает возможности развёртывания ракет, которые раньше были запрещены соглашением, в ответ на аналогичные действия американской стороны. По словам Болтона, США также не видят смысла продлевать СНВ-III, ограничивающий ядерные потенциалы двух государств. Эксперты полагают, что Соединённые Штаты целенаправленно разрушают международную систему безопасности, чтобы развязать себе руки и разместить вооружения вблизи российских и китайских границ.

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, выступая на форуме фонда «Молодая Америка», подтвердил, что США официально выйдут из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) в пятницу, 2 августа.

«Официальное прекращение ДРСМД состоится в эту пятницу, когда США выйдут из договора», — заявил советник Трампа.

Позднее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс уже готовится к сценарию распада ДРСМД.

«Мы должны обеспечить условия, чтобы после распада договора у нас по-прежнему были надёжные оборона и сдерживание, и мы примем для этого необходимые меры», — цитирует РИА Новости слова Столтенберга.

Вскоре после заявления Болтона замглавы МИД России Сергей Рябков сообщил, что Москва не исключает возможности размещения ракет, которые раньше были запрещены договором, в ответ на аналогичные действия со стороны США.

«Да, все опции будут на столе. Подлётное время здесь, конечно, ключевой момент», — сообщил дипломат агентству «Интерфакс».

Рябков добавил, что такой сценарий развёртывания Соединёнными Штатами ракет средней и меньшей дальности пока ещё расценивается как «абстрактный», однако в случае его реализации Россия предпримет ответные действия, которые «создавали бы аналогичную степень угрозы для наших потенциальных противников». В этой ситуации можно будет провести аналогию с Карибским кризисом, считает дипломат.

«У нас действует мораторий на развертывание подобного рода систем, о чём объявил Путин, и этот мораторий — сигнал об ответственном отношении к международной безопасности. Те, кто её сейчас подтачивает и может разрушать, — они несут всю полноту ответственности. Это суперлёгкое отношение к столь серьёзным вопросам, к сожалению, прослеживается в политике США и их натовских союзников в возрастающей мере», — цитирует Рябкова «Интерфакс».

Российский дипломат выразил надежду, что «суровая реальность наступающего послезавтра как-то вразумит этих людей».

История ДРСМД

Напомним, Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности между Москвой и Вашингтоном был заключён 8 декабря 1987 года. Тогда СССР и США договорились полностью уничтожить ракеты наземного базирования, дальность полёта которых составляла от 500 до 5,5 тыс. км, и пусковые установки.

Cоветник по нацбезопасности США Джон Болтон

Reuters

© Kevin Lamarque

К 1991 году Советский Союз утилизировал баллистические ракеты Р-12 и Р-14, а также комплексы «Пионер», «Темп-С» и даже (в качестве жеста доброй воли) «Ока», дальность которого не превышала 400 км. Пентагон же избавился от систем «Першинг» и наземных версий крылатой ракеты «Томагавк».

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Несмотря на то что Россия, как правопреемница СССР, на протяжении последних десятилетий следовала условиям договора, Вашингтон обвинял российскую сторону в его нарушении. В частности, США утверждают, что крылатая ракета 9М729 комплексов «Искандер» способна преодолеть дистанцию свыше 500 км.

В 2018 году под этим предлогом администрация Дональда Трампа заявила о своём намерении в одностороннем порядке выйти из ДРСМД, после чего в начале 2019 года начала официальную процедуру.

Москва пыталась сохранить действие договора — Минобороны России провело специальный брифинг для иностранных военных атташе с демонстрацией ракеты 9М729 и её технических характеристик, однако представители США и стран НАТО его проигнорировали.

Нет сомнений в том, что активная позиция США по выходу из всех договоренностей, где присутствует Россия, нацелена на полный демонтаж системы ядерного сдерживания, пояснил в беседе с RT военный политолог и заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин.

«Никакие договорённости сегодня США не сдерживают. Американцы уже давно занимаются разработкой ракет средней дальности, улучшают оборонно-промышленный потенциал, осуществляют финансирование новых проектов и проводят испытания. Вашингтон сегодня совершенствует ядерную триаду и разворачивает новые проекты ядерного оружия в космосе», — отметил эксперт.

Демонтаж системы ядерной безопасности

В своём выступлении Джон Болтон также дал понять, что администрация Трампа не собирается продлевать действие Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, или СНВ-III.

Президент России Дмитрий Медведев и президент США Барак Обама во время церемонии подписания Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ).

РИА Новости

© Дмитрий Астахов

«Новый договор, ратифицированный в 2010 году, с самого начала имел недостатки. Он истекает в феврале 2021 года. Пока решение не принято, но он вряд ли будет продлён», — сообщил Болтон.

Советник Трампа по нацбезопасности пояснил, что причиной этого является отсутствие в договоре положений о тактическом ядерном оружии малой дальности и «новых российских системах доставки».

«Зачем продлевать имеющую недостатки систему с тем, чтобы просто говорить, что у вас есть договор?» — добавил он.

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Договор СНВ-III в 2010 году подписали 44-й президент США Барак Обама и президент России Дмитрий Медведев. Он предусматривает взаимное сокращение ядерных зарядов до 1550 единиц для каждой из сторон, а межконтинентальных ракет-носителей, баллистических ракет для подводных лодок и бомбардировщиков — до 700 единиц. Срок действия документа истекает в 2021 году.

После одностороннего выхода из ДРСМД и отказа продлевать действие СНВ-III США окончательно демонтируют всю систему договоров по обеспечению международной ядерной безопасности, которая была установлена после окончания холодной войны. Начало этому было положено ещё при администрации Джорджа Буша — младшего, который в 2001 году в одностороннем порядке вывел США из Договора об ограничении систем противоракетной обороны (ПРО), отмечают эксперты.

«Если СНВ-III не будет продлён, то система ограничения вооружений просто перестанет действовать. Со временем могут появиться другие механизмы по сдерживанию вооружений, но перед этим должна смениться американская администрация, у которой будет другой подход к проблеме», — отметил в беседе с RT эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

Новый договор Трампа

При этом сам Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Москва придут к некоему «соглашению» по контролю за вооружениями.

«Думаю, в итоге мы заключим с Россией соглашение, предусматривающее контроль над вооружениями, ведь сейчас мы заняты лишь наращиванием того, в чём на деле не нуждаемся. А Китай пытается за нами угнаться», — заявил Трамп в интервью телеканалу C-SPAN.

Джордж Буш объявляет о выходе США из договора ПРО в 2001 году

Reuters

© Kevin Lamarque

Трамп ранее заявлял, что на месте ДРСМД он хочет создать новое соглашение по ядерному вооружению, членами которого стали бы США, Россия и Китай. Однако представители КНР отмечали, что не согласны с такой позицией. Так, 30 июля об этом заявила представитель МИД КНР Хуа Чуньин, прокомментировав предложение МИД Японии заключить новый многосторонний договор взамен ДРСМД.

«Что касается того, чтобы сделать ДРСМД многосторонним, то мы уже говорили, что это двусторонний договор, заключённый между Россией и США. Если договор станет многосторонним, то это затронет целый ряд сложных политических, военных и юридических вопросов», — заявила Чуньин, отметив, что китайская сторона не поддерживает такую инициативу.

Представитель МИД КНР добавила, что подобные предложения являются попыткой оправдать выход Вашингтона из ДРСМД.

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По мнению Андрея Кошкина, Трамп предлагает новые подходы к сдерживанию гонки вооружения для ограничения возможностей КНР.

«Цель Вашингтона — Пекин. Американцы хотят, чтобы Китай провёл аудит, в том числе ядерный, а после они ограничат развитие его ракетно-ядерного потенциала», — считает политолог.

Владимир Брутер в разговоре с RT обратил внимание на расхождение в позициях Болтона и Трампа, учитывая, что их заявления последовали одно за другим. США планируют расширять и модернизировать свой ядерный арсенал, вне зависимости от того, насколько это будет угрожать другим странам, пояснил он.

«Они постоянно разыгрывают определённый спектакль, где советник по национальной безопасности — злой следователь, а президент США — добрый. То, что говорят Болтон и Трамп, не соответствует действительности. Вашингтон хочетразвязать себе руки, чтобы продолжить наращивание вооружений там, где это будет наиболее опасным для России и Китая, которые, по мнению американской стороны, являются потенциальными противниками США», — заключил эксперт.