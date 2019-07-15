«Кульбит в информационном поле»: почему глава НАТО обвинил Россию в разрушении ДРСМД

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию воспользоваться «последним шансом», чтобы сохранить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В противном случае вся ответственность за распад этого соглашения будет лежать именно на Москве, считает глава Североатлантического альянса. Кроме того, по его словам, российская сторона уже якобы разместила запрещённые ракеты. Эксперты напоминают, что Россия неоднократно отвергала эти обвинения и даже провела специальный брифинг и предоставила информацию о ракете, которая, как заявляют на Западе, «нарушает» ДРСМД. Аналитики отмечают, что подобными выпадами США и их союзники по НАТО пытаются переложить ответственность за разрушение соглашения с Вашингтона на Москву. Однако специалисты напоминают, что именно американская сторона инициировала расторжение договора.

Москва должна воспользоваться последним шансом для того, чтобы сохранить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). С таким заявлением выступил генсек НАТО Йенс Столтенберг в своей статье для немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

«В противном случае она (Россия. — RT) будет нести единоличную ответственность за его (ДРСМД) исчезновение», — подчеркнул генсек Североатлантического альянса.

При этом Столтенберг уверен в том, что в действительности Москва давно пыталась «освободиться» от договора, и именно нарушение российской стороной условий соглашения стало основанием для выхода Вашингтона из ДРСМД в начале этого года. Генсек НАТО добавил также, что все страны — участницы альянса разделяют версию американского руководства по ситуации с ДРСМД.

Йенс Столтенберг

Reuters

© Francois Walschaerts

«В свою очередь, Соединённые Штаты в полном объёме выполняют взятые на себя обязательства в рамках соглашения. В Европе нет новых американских ракет, но есть новые российские. НАТО не собирается разрабатывать и размещать в Европе наземные ракеты средней дальности. Мы не будем вести себя, как Россия», — заявил Столтенберг, добавив, что на кону сейчас безопасность всей Европы.

Кроме того, в НАТО утверждают, что Россия успела не только разработать, но даже развернуть новые ядерные ракеты средней дальности, якобы нарушающие условия ДРСМД.

Это не первый выпад в адрес России со стороны союзников США за последние дни. Накануне с призывом немедленно предпринять действия для сохранения ДРСМД к Москве обратилась глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

«Мы настоятельно призываем Российскую Федерацию эффективно ответить на серьёзные опасения относительно разработки, лётных испытаний и развертывания ракетных систем 9М729 наземного базирования, а также на связанные с этим серьёзные опасения о несоответствии этой системы положениям ДРСМД», — говорилось в заявлении, опубликованном на сайте Европейского совета.

С аналогичными требованиями к России обратились представители Североатлантического альянса в ходе заседания Совета Россия — НАТО, состоявшегося в начале текущего месяца.

Комментируя итоги переговоров, Йенс Столтенберг предупредил о готовности альянса «ответить» на действия Москвы.

«Если Россия не вернётся к соблюдению договора, тогда мы ответим — и сделаем это в оборонительной манере», — заявил генсек альянса.

По мнению экспертов, сейчас Вашингтон стремится представить ситуацию так, будто именно Россия является виновницей разрушения ДРСМД.

«Такие выражения, как «последний шанс для России», которые произносит генсек НАТО, вполне укладываются в эту концепцию. НАТО постоянно апеллирует к тому, что судьба соглашения зависит именно от Москвы, которая якобы и стала виновницей расторжения ДРСМД», — отметил в интервью RT эксперт Российского института стратегических исследований Сергей Ермаков.

Похожей точки зрения придерживается и заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова военный политолог Андрей Кошкин.

«Фраза о «последнем шансе» для России является просто словесным приёмом, призванным убедить европейскую аудиторию в том, что в разрушении ДРСМД виновата именно Россия», — заявил эксперт в интервью RT.

Договор сдерживания

Напомним, Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), подписанный Москвой и Вашингтоном в 1987 году, обязал обе державы отказаться от производства и развёртывания ракет наземного базирования дальностью от 500 до 5500 км.

Будучи правопреемницей СССР, Россия на протяжении всех последних десятилетий следовала условиям договора. Однако американская сторона настаивает на обратном: якобы крылатая ракета 9М729, стоящая на вооружении оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер», способна преодолеть дистанцию свыше 500 км.

Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев и президент США Рональд Рейган подписывают договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности

РИА Новости

© Юрий Абрамочкин

Ракета 9М729 является модернизированным вариантом ракеты 9М728, разработка которой была начата ещё в конце 1990-х годов на базе ОАО «ОКБ «Новатор» (Екатеринбург), на вооружение 9М728 была принята в 2009 году.

Комментируя испытательные пуски 9М728 в 2007 году, Сергей Иванов, занимавший тогда пост первого вице-премьера, пояснил, что новая ракета способна преодолевать все существующие и перспективные системы ПРО.

«Поэтому с точки зрения оборонной безопасности россияне могут смотреть в будущее просто спокойно», — подчеркнул Иванов.

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Максимальная дальность полёта ракеты 9М728 — 490 км, для 9М729 этот показатель составляет 480 км. Однако американская сторона отказывается верить в это и обвиняет Россию в нарушении положений ДРСМД. В начале 2017 года американское издание The New York Times заявило о том, что Москва якобы тайно развёртывает ракеты наземного базирования, нарушающие условия договора. При этом издание ссылалось на анонимные источники в администрации президента Путина.

В 2018 году глава Белого дома Дональд Трамп заявил о готовности Вашингтона выйти из ДРСМД на основании того, что Россия якобы не соблюдает его условия. В начале 2019 года эти угрозы были претворены в жизнь — США в одностороннем порядке заморозили своё участие в ДРСМД. Москва пыталась затормозить процесс распада договора, в январе Минобороны России даже провело специальный брифинг, на котором военные показали ракету 9М729 и сообщили её ключевые параметры. Однако представители Соединённых Штатов проигнорировали мероприятие.

По словам российского лидера Владимира Путина, решение американского руководства по выходу из ДРСМД стало шагом к расшатыванию всей системы договорённостей в сфере международной безопасности. В итоге Москва была вынуждена пойти на симметричный шаг — в начале июля президент России подписал закон о приостановке участия в ДРСМД.

«Мало отражает реальное положение»

Перспектива распада ДРСМД с самого начала вызвала серьёзную озабоченность в Европе. В декабре прошлого года глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что Вашингтон не должен размещать свои ракеты средней дальности с ядерными боеголовками на европейской территории.

«Европа ни в коем случае не должна превращаться в площадку для дискуссий о наращивании вооружений. Размещение новых ракет средней дальности в Германии было бы встречено с большим недовольством», — заявил министр в интервью немецкому информационному агентству DPA. Ранее дипломат подчёркивал, что соблюдение Россией и США Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности больше всего на руку именно Европе.

Ракета 9М729

РИА Новости

© Владимир Астапкович

«Мы в Европе прежде всего выигрываем от этого договора, поэтому крайне заинтересованы в том, чтобы он и дальше соблюдался», — пояснил Маас.

По мнению экспертов, хотя изначально многие европейские политики отдавали себе отчёт в том, что инициатива по расторжению ДРСМД исходила не от Москвы, Вашингтон в дальнейшем смог изменить позицию европейских союзников в выгодном для себя ключе.

«Американцы проигнорировали интересы Европы и спокойно вышли из ДРСМД. Поначалу европейские страны стали проявлять недовольство, видя, что ситуация складывается неприемлемым для Старого Света образом. Поэтому Вашингтон попросту совершил кульбит в информационном поле, обвинив во всём Россию. Такие заявления, как заявление Йенса Столтенберга, — часть этого спектакля. Сегодня это представление продолжается, и в нём все действующие лица уже поют одну песню под аккомпанемент Вашингтона», — пояснил Андрей Кошкин.

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С ним согласен и Сергей Ермаков. Как отметил эксперт, из заявления Столтенберга можно сделать вывод о том, что позиция США по ДРСМД уже превалирует в НАТО.

«Американским дипломатам и политикам удалось «продавить» европейцев и настроить их в том ключе, который выгоден Вашингтону. Этот подход мало отражает реальное положение дел, но главное для Штатов — это демонизировать Россию и переложить всю вину на неё», — считает Сергей Ермаков.

По словам эксперта, Столтенберг неслучайно заявил об угрозе для Европы — эти обвинения призваны настроить против России европейское общество и обосновать милитаристскую риторику в её адрес.

«Вопреки формальным заявлениям США готовят почву для размещения в Европе собственных ракет меньшей и средней дальности. Для этого генсек НАТО заявляет о некой якобы развёрнутой Россией ядерной ракетной системе. Из его слов следует, что альянс должен дать ответ на эти действия Москвы. Но правда заключается в том, что Россия не имеет на вооружении таких систем — Москва не нарушала ДРСМД», — подытожил Сергей Ермаков.