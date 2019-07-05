НАТО «в оборонительной манере» отреагирует на несоблюдение ДРСМД
- РИА Новости
Он подчеркнул, что договор находится в опасности, передаёт Интерфакс.
«К сожалению, мы не видели никаких указаний на прорыв, а время истекает. Сегодня союзники вновь призывают Россию к полному и проверяемому соблюдению договора», — сказал он.
По его словам, в настоящее время «в фокусе внимания» НАТО находится спасение договора.
«Если Россия не вернётся к соблюдению договора, тогда мы ответим — и сделаем это в оборонительной манере», — добавил он.
Ранее в Брюсселе прошло заседание Совета Россия — НАТО.
26 июня члены альянса согласовали комплекс оборонительных мер на случай прекращения действия ДРСМД.