НАТО «в оборонительной манере» отреагирует на несоблюдение ДРСМД

Короткая ссылка
Страны НАТО в ходе заседания Совета Россия — НАТО снова призвали Москву к «полному и проверяемому соблюдению» ДРСМД. Об этом по итогам заседания заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
НАТО «в оборонительной манере» отреагирует на несоблюдение ДРСМД
  • РИА Новости

Он подчеркнул, что договор находится в опасности, передаёт Интерфакс.  

«К сожалению, мы не видели никаких указаний на прорыв, а время истекает. Сегодня союзники вновь призывают Россию к полному и проверяемому соблюдению договора», — сказал он.

По его словам, в настоящее время «в фокусе внимания» НАТО находится спасение договора.

«Если Россия не вернётся к соблюдению договора, тогда мы ответим — и сделаем это в оборонительной манере», — добавил он.

Ранее в Брюсселе прошло заседание Совета Россия — НАТО

26 июня члены альянса согласовали комплекс оборонительных мер на случай прекращения действия ДРСМД.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить