НАТО «в оборонительной манере» отреагирует на несоблюдение ДРСМД

Страны НАТО в ходе заседания Совета Россия — НАТО снова призвали Москву к «полному и проверяемому соблюдению» ДРСМД. Об этом по итогам заседания заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

Он подчеркнул, что договор находится в опасности, передаёт Интерфакс.

«К сожалению, мы не видели никаких указаний на прорыв, а время истекает. Сегодня союзники вновь призывают Россию к полному и проверяемому соблюдению договора», — сказал он.

По его словам, в настоящее время «в фокусе внимания» НАТО находится спасение договора.

«Если Россия не вернётся к соблюдению договора, тогда мы ответим — и сделаем это в оборонительной манере», — добавил он.

Ранее в Брюсселе прошло заседание Совета Россия — НАТО.

26 июня члены альянса согласовали комплекс оборонительных мер на случай прекращения действия ДРСМД.