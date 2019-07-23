«Попытка оправдаться»: как в России отреагировали на слова Помпео о «просьбах» в адрес Москвы не нарушать договоры

Соединённые Штаты пытаются оправдаться перед мировым сообществом за разрушение существующей системы безопасности. Так в Госдуме прокомментировали заявление госсекретаря США Майка Помпео, что Вашингтон якобы уговаривал Москву «перестать нарушать» важные договорённости. В Совфеде, в свою очередь, напомнили, что российская сторона соблюдает все взятые на себя обязательства, в отличие от США, которые в одностороннем порядке начали процесс расторжения ДРСМД и отказываются вести диалог о продлении СНВ-III.

США «упрашивали» Россию «прекратить нарушать» достигнутые договорённости, однако не предпринимали никаких более решительных действий. Такое заявление сделал глава Госдепартамента США Майк Помпео, выступая перед американскими ветеранами во Флориде.

«Мы заключали сделки, которые обогащали наших соперников, таких как Исламская Республика Иран. А когда конкуренты — вроде Китая — нарушали фундаментальные, основополагающие правила торговли, которых все условились придерживаться, мы просто закрыли глаза на это. Когда Россия нарушала важные договоры, мы просто отправляли им письма и упрашивали остановиться. И когда страны-изгои, такие как Северная Корея, запустили ракеты и испытали системы ядерного оружия, мы сделали слишком мало», — сказал Помпео.

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По его словам, руководство США допускало ошибки, которые привели к появлению серьёзных проблем. «Мы живём в опасные времена», — считает госсекретарь.

Впрочем, не до конца ясно, о каких нарушениях со стороны Москвы идёт речь. Вероятнее всего, американский дипломат подразумевал такие договоры, как ДРСМД и СНВ-III. Вашингтон неоднократно голословно обвинял Москву в несоблюдении условий этих соглашений. В итоге в феврале 2019 года президент США Дональд Трамп официально объявил о запуске процедуры выхода из договора под формальным предлогом, что российская ракета 9М729 якобы нарушает договор.

Российская сторона отвергла эти обвинения и даже провела специальный брифинг, на котором раскрыла характеристики ракеты, однако представители США и многих стран НАТО на это мероприятие не пришли.

Также Вашингтон не спешит начинать переговоры по продлению договора СНВ-III, который истекает в 2021 году, несмотря на неоднократные призывы Москвы к диалогу.

Зампред комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин считает, что заявления Помпео об «упрашивании» России не соответствуют действительности.

«На мой взгляд, это заявление — попытка оправдаться перед мировым сообществом и перед своими партнёрами по альянсу. Заявление о том, что США якобы уговаривали нас, чтобы мы чётко выполняли свои обязательства по ДРСМД и т.д, не соответствуют действительности», — пояснил Швыткин в беседе с RT.

По его словам, наоборот, Москва всегда в полном объёме выполняла все обязательства, а Вашингтон заявил о выходе из договора ДРСМД в одностороннем порядке, запустив процедуру расторжения, которая должна завершиться 2 августа. При этом президент России Владимир Путин в начале февраля 2019 года заявил, что все предложения РФ «остаются на столе и двери открыты».

«Наши двери, как говорится, были открыты до упора. Но мы понимаем, что 2 августа, в случае невозврата США в ДРСМД, он прекратит своё существование. Это говорит о том, что мы ждали до упора с целью возможного обеспечения соблюдения Договора всеми сторонами, что послужило бы гарантом всеобъемлющей европейской безопасности», — заключил депутат.

Госсекретарь США Майк Помпео

Reuters

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«Повысить оборонный бюджет»

Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков назвал высказывание Помпео «очередным странным заявлением». Он отметил, что Россия не нарушала никаких договорённостей, особенно соглашений, которые связаны с общей безопасностью, с ядерной безопасностью и с недопущением гонки вооружений. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров также заявлял, что Россия сделала всё, чтобы сохранить ДРСМД, но Вашингтон уклонился от диалога.

«Если они кого-то и должны упрашивать, то руководство собственной страны, этих военных «ястребов», которые заинтересованы в гонке вооружений и в этом направлении успешно работают. Собственно говоря, всё, что происходит, как раз и связано с тем, что им нужно обеспечить серьёзные военные заказы в своей собственной стране. И всё вокруг этого крутится и вертится», — заявил Цеков в беседе с RT.

Более того, США не только разжигают гонку вооружения, но и втягивают в неё Европу, навязывание повышение военных расходов, отмечает член Совфеда.

Как отмечают эксперты, по указке Вашингтона в ЕС делают официальные заявления, повторяя обвинения в адрес России. Так, в начале июля в Великобритании опубликовали докладо ситуации вокруг ДРСМД, возложив ответственность за возможное расторжение договора на Москву.

«Искать виноватых на стороне»

США, действительно, направляли письма России, но в них содержались совсем не «упрашивания», а предложения Москве в одностороннем порядке сократить свои оборонительные вооружения. Об этом в интервью RT рассказал директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

«Они предлагали России уничтожить современные российские разработки, не выходящие за пределы договора, но пугающие их. Да, конечно, предлагали. «Примите наш ультиматум, встаньте на колени, и тогда мы признаем, что всё у нас с вами хорошо», — вот позиция США, которую они пытаются диктовать практически всем государствам. Кто-то соглашается, а кто-то нет. В данном случае, Россия не согласилась», — отметил эксперт.

Именно эту ситуацию описал Помпео в своей речи. Эта интерпретация вполне логична для Госдепа, считает Солонников. Ведь американские чиновники не могут признать, что это именно они разрушили основы международной стабильности и безопасности, поэтому они и ищут виноватого.

«Они всегда будут искать виноватых на стороне. И в этом отношении, на роль «во всём виноватых» давно выбрана Россия. И никаких других заявлений здесь нет и быть не может. К этому нужно относиться спокойно», — заключил эксперт.

Похожей точки зрения придерживается и директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин. Он пояснил RT, что американская администрация ищет предлог для пересмотра не только этого договора, но и многих других.

«Они хотят пересмотреть все договоры, а это значит, что им нужно как минимум вызвать сомнения в отношении соблюдения договора со стороны России. Вот эта пропагандистская кампания — для того, чтобы американцы предприняли дальнейшие шаги по нарушению договорённостей», — заключил он.