Аналитик оценил заявление Помпео об «упрашивании» России из-за ДРСМД

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин прокомментировал в беседе с RT заявление госсекретаря США Майка Помпео, который рассказал, как Вашингтон «упрашивал» Москву не нарушать положения «важных договоров».

«Честно сказать, я в недоумении, потому что не знаю таких примеров. Всегда, когда возникали сомнения в выполнении обязательств, мы предлагали американцам чётко сформулировать эти сомнения, чтобы можно было развеять их. Американцы ни разу не смогли доказать, что мы нарушаем какие-то обязательства и что их так называемые инсинуации имеют под собой реальные основания», — отметил Подберёзкин.

Аналитик считает, что Помпео в очередной раз пытается «сделать хорошую мину при плохой игре».

«Ему нужно доказать, что срыв договора по РСМД — это не вина США. Но абсолютно ясно, что это проблема США. Так же как и выход из договора по ПРО и других соглашений был проблемой США», — добавил Подберёзкин.

По словам эксперта, США сейчас подставили под сомнение всю систему договорённостей.

«Они хотят пересмотреть все договоры, а это значит, что им нужно как минимум вызвать сомнения в отношении соблюдения договора со стороны России. Вот эта пропагандистская кампания — для того, чтобы американцы предприняли дальнейшие шаги по нарушению договорённостей», — заключил он.

Ранее Помпео рассказал, как США «упрашивали» Россию соблюдать «важные договоры».