Помпео рассказал, как США «упрашивали» Россию соблюдать «важные договоры»

Государственный секретарь Соединённых Штатов Майк Помпео в ходе своей речи перед американскими ветеранами рассказал, как Вашингтон «упрашивал» Москву не нарушать положения «важных договоров».

«Когда Россия нарушала важные договоры, мы просто отправляли им письма и упрашивали остановиться», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

В начале 2019 года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из ДРСМД, обвинив Москву в нарушении соглашения.

Формальным поводом для приостановки участия американской стороны в Договоре РСМД стали возможности российских ракет 9М729.

Москва, в свою очередь, придерживается позиции, что Вашингтон нарушает положения рассматриваемого договора с момента начала применения им ракет-мишеней в 1999 году.

Подробнее о ситуации — в материале RT.