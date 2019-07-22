Помпео рассказал, как США «упрашивали» Россию соблюдать «важные договоры»
- Reuters
«Когда Россия нарушала важные договоры, мы просто отправляли им письма и упрашивали остановиться», — приводит его слова РИА Новости.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
В начале 2019 года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из ДРСМД, обвинив Москву в нарушении соглашения.
Формальным поводом для приостановки участия американской стороны в Договоре РСМД стали возможности российских ракет 9М729.
Москва, в свою очередь, придерживается позиции, что Вашингтон нарушает положения рассматриваемого договора с момента начала применения им ракет-мишеней в 1999 году.
Подробнее о ситуации — в материале RT.