«Прикрывают союзника»: в Британии возложили на Россию ответственность за инициированный США разрыв ДРСМД

Британское правительство опубликовало доклад о ситуации вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), который может быть окончательно расторгнут 2 августа. Ранее США запустили процедуру выхода из соглашения с РФ, а Москва в ответ была вынуждена приостановить своё участие в нём. В Британии утверждают, что ответственность за разрыв ДРСМД «целиком ляжет на Москву». В Лондоне полностью поддерживают заявления Вашингтона, обвинившего российскую сторону в нарушении соглашения. Как указывают эксперты, Великобритания как ближайший союзник Соединённых Штатов поддержит любую позицию Вашингтона. По мнению аналитиков, США не прислушиваются к европейским партнёрам, которые не заинтересованы в том, чтобы в регионе появлялись ракеты средней и меньшей дальности. В Москве неоднократно высказывали сожаление, что американская сторона взяла курс на разрыв ДРСМД.

RT ознакомился с докладом британского правительства о перспективах сохранения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Этот документ представляет собой ответ кабмина на доклад комитета по обороне палаты общин Великобритании.

Согласно документу, Лондон полностью поддерживает США, которые обвинили российскую сторону в нарушении условий соглашений.

Отметим, что 2 августа истекает полугодовая процедура расторжения договора, инициированная США. Как полагают авторы доклада, до этого времени есть шанс сохранить ДРСМД — если российская сторона «вернётся к выполнению» условий соглашения.

В британском правительстве подчёркивают, что если этого не произойдёт, страны НАТО возложат ответственность за развал ДРСМД на Москву.

«России следует наглядным образом сделать шаги к возвращению к полному и проверяемому выполнению (условий ДРСМД. — RT). Если она не сделает этого ко 2 августа, на неё целиком ляжет ответственность за прекращение действия Договора», — говорится в документе.

Напомним, после решения США начать процедуру выхода из ДРСМД Россия была вынуждена приостановить своё участие в соглашении. Соответствующий указ был подписан президентом РФ, а затем Госдума и Совет Федерации одобрили закон о приостановке ДРСМД. 3 июля его подписал глава государства. В Москве неоднократно подчёркивали, что такой шаг стал вынужденным ответом на провокационные действия Вашингтона.

В конце июня российский лидер Владимир Путин в интервью британской газете Financial Times заявил, что Соединённые Штаты вышли из Договора о о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в одностороннем порядке, так же как в своё время из Договора по противоракетной обороне.

«Хотя на этот раз они решили не просто выйти, а найти причину в виде России», — сказал Путин.

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«Агрессивная риторика и злонамеренные действия»

Также в британском правительстве поддерживают позицию США, которые голословно обвиняют российскую сторону в нарушении условий ДРСМД: якобы РФ в нарушение договора поставила на вооружение ракету 9М729. На Западе утверждают, что этот боеприпас подпадает под ДРСМД, однако никаких доказательств не предоставляют. В то же время российское Министерство обороны ранее провело брифинг для иностранных атташе и журналистов, на котором раскрыло характеристики ракеты. В военном ведомстве рассказали, что максимальная дальность полёта ракеты 9М729, которая является модернизированной версией 9М728, уменьшилась на 10 км и составляет 480 км, что соответствует условиям договора. Тогда США, Великобритания и ряд других стран Запада проигнорировали мероприятие.

Кроме того, британское правительство в целом заявляет, что Москва якобы «угрожает Европе».

«Россия не признала, что 9М729 нарушает Договор РСМД, но решение разрабатывать ракету тайно вписывается в более широкий контекст поведения России. Соответствует оно и изменениям в её доктрине, призванным угрожать Европе. Всё более агрессивная риторика и злонамеренные действия РФ — часть её более широких усилий, предпринимаемых с целью оспорить существующий миропорядок», — указывается в докладе.

Кроме того, авторы заявляют, что Россия «старается создать себе имидж великой державы, бросая вызов международным нормам, подрывая региональную безопасность и запугивая другие страны».

Лондон вслед за США призывает Москву уничтожить ракеты 9М729.

В марте МИД РФ подчеркнул, что российская сторона не намерена уничтожать свои комплексы с ракетой 9М729, которая «без каких-либо на то оснований объявлена Вашингтоном противоречащей договору».

Как неоднократно указывали российские дипломаты, американская сторона не проявляет готовности к продолжению диалога ради сохранения ДРСМД и зациклилась на заведомо неприемлемом ультиматуме в адрес России.

Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин отметил в разговоре с RT, что весь доклад британского правительства можно назвать «далёким от реальности». Он указал, что военная стратегия России носит исключительно оборонительный характер.

«Начнём с того, что британскому парламенту и правительству рассуждать о Договоре РСМД не к месту. Их этот договор не касается ни в коей мере. Это договор между Россией и США. Что касается российской военной доктрины, там прямо написано, что она оборонительная», — подчеркнул эксперт.

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«Прикрывают своего союзника»

В Лондоне полагают, что США полностью соблюдают условия ДРСМД.

«Страны НАТО недвусмысленно заявили, что США, поддерживаемые союзниками по НАТО, не нарушают Договор РСМД и продолжают полностью выполнять свои обязательства», — указывается в документе.

При этом выводы о якобы нарушении договора со стороны РФ в Великобритании сделали на основе некой секретной информации, предоставленной Вашингтоном.

«США обмениваются разведывательной информацией с союзниками, включая Великобританию; анализ этой информации позволил Великобритании и другим прийти к независимому заключению, что Россия существенным образом нарушает Договор РСМД», — говорится в документе.

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При этом в документе заявляется, что из-за необходимости защитить источники информации Великобритания «в данный момент не планирует рассекречивать документы разведки по этой теме или предоставлять их международной площадке, такой как ООН».

Напомним, что Москва неоднократно представляла факты, указывающие, что США нарушают ДРСМД с 1999 года. Тогда, как ранее рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров, американские военные «начали испытывать боевые беспилотные летательные аппараты, которые по характеристикам совпадают с запрещёнными договором крылатыми ракетами».

Кроме того, по словам дипломата, США стали использовать ракеты-мишени, баллистические ракеты-мишени для испытания системы противоракетной обороны.

«С 2014 года они начали размещать в Европе пусковые установки для опять же своих позиционных районов ПРО», — подчеркнул Лавров.

По данным российской стороны, установки Mk 41 «абсолютно пригодны для запуска ударных ракет средней дальности «Томагавк». Такие установки развернуты в Румынии, а в будущем могут появиться в Польше и Японии.

По словам Виктора Литовкина, заявления британского правительства о том, что Вашингтон полностью выполняет свои обязательства, не подкрепляются фактами.

«Заявление о том, что Вашингтон полностью соблюдал ДРСМД — ложь. США никогда не соблюдали его. Они обманули Россию, припрятав двигатели от ракет «Першинг», и с их помощью испытывали противоракеты у себя на базе в Калифорнии. Кроме того, они в Румынии размещают свои ПРО, в пусковые стаканы которых можно загрузить не только стандартную противоракету, но и «Томагавки» — крылатые ракеты большой дальности, способные нести ядерную боеголовку. Это прямое нарушение ДРСМД. Я уже не говорю о том, что американцы размещают в Европе ударные беспилотники, которые по своей сути являются ракетами средней и меньшей дальности. Великобритания просто прикрывает своего союзника», — подчеркнул военный эксперт.

Кормовая УВП MK41 на крейсере CG-70 «Озеро Эри»

© U.S. Navy

Как отметил в беседе с RT руководитель Центра военно-политических исследований ИСК РАН Владимир Батюк, Великобритания как ближайший союзник США будет дублировать позицию партнёра.

«Сейчас европейцы просто повторяют заявления официального Вашингтона и единственное, что они смогли там выпросить у старшего брата — это то, что американцы пока не собираются размещать ракеты средней дальности на территории Европы. Происходит деградация европейских правящих элит и превращение стран ЕС в младших даже не собеседников, а сателлитов Вашингтона», — подчеркнул эксперт.

В июне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Североатлантический альянс согласовал комплекс «ответных» мер по сдерживанию России на случай, если она «не вернётся к соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности» (ДРСМД). Планируется, что в этот пакет мер входит программа по проведению военных учений альянса, «а также разведывательная и наблюдательная деятельность».

«Будем развивать наши средства противовоздушной и противоракетной обороны, а также обычные вооружения. Примем меры для поддержания безопасности, надёжности и эффективности наших средств ядерного сдерживания», — добавил Столтенберг.

Согласно заявлению генсека НАТО, к этим «ответным» мерам альянс намерен прибегнуть после 2 августа, если Россия к этому времени не выполнит требования НАТО.