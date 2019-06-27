«Не способствуют нормализации обстановки»: к чему могут привести антироссийские меры НАТО после прекращения ДРСМД

НАТО анонсировало пакет мер по противодействию России, которые намерено использовать после того, как 2 августа 2019 года США выйдут из ДРСМД. Планируется активизация военных учений, разведывательной дельности, усиление средств ПРО, ПВО и других вооружений. Всё это подаётся как ответ на якобы невыполнение Москвой Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, хотя именно Вашингтон первым заявил о выходе из соглашения. Одновременно СМИ отмечают наличие внутри НАТО планов развёртывания дополнительных ядерных вооружений в Европе.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Североатлантический альянс согласовал комплекс «ответных» мер по сдерживанию России на случай, если она «не вернётся к соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности» (ДРСМД). Соответствующее решение Столтенберг озвучил в среду, 26 июня, после встречи министров обороны НАТО и заседания Группы ядерного планирования альянса.

По словам генерального секретаря НАТО, в этот пакет мер входит программа по проведению военных учений Североатлантического альянса, «а также разведывательная и наблюдательная деятельность».

«Будем развивать наши средства противовоздушной и противоракетной обороны, а также обычные вооружения. Примем меры для поддержания безопасности, надёжности и эффективности наших средств ядерного сдерживания», — добавил Столтенберг.

Согласно заявлению генсека НАТО, к этим «ответным» мерам альянс намерен прибегнуть после 2 августа текущего года, если Россия к этому времени не выполнит требования НАТО. Именно в этот день должен официально завершиться процесс выхода США из ДРСМД. По мнению руководства альянса, российские ракеты 9М729 (в натовской классификации SSC-8) нарушают это соглашение, подписанное руководством Соединённых Штатов и СССР в 1987 году. Тогда обе страны договорились ликвидировать ракеты наземного базирования дальностью от 500 до 5500 км.

«Полная ответственность»

«Россия стоит перед простым выбором: вернуться к соблюдению своих обязательств в области контроля над вооружением или продолжать своё безответственное и опасное поведение и нести полную ответственность за смерть договора», — отметил 26 июня Столтенберг.

Осенью 2018 года президент США Дональд Трамп заявил о намерении выйти из ДРСМД, а в декабре Пентагон призвал Россию отказаться от ракет 9М729 или модифицировать их дальность, так как они якобы нарушали договор 1987 года. Минобороны России тогда опровергло обвинения в нарушении Договора о ракетах средней и меньшей дальности и провело специальный брифинг, на котором продемонстрировало как саму ракету, так и её технические характеристики.

Ракета 9М729 в выставочном павильоне КВЦ «Патриот» в Московской области

РИА Новости

© Владимир Астапкович

Представители России с того момента неоднократно отмечали, что 9М729 не нарушает ДРСМД. Однако Вашингтон проигнорировал российскую информацию, равно как и обеспокоенность Москвы в связи с фактами нарушения ДРСМД самими американцами, например использованием ракет-мишеней в рамках программы ПРО, обладающих запрещёнными договором характеристиками. Неоднократно Россия отмечала, что размещаемые Соединёнными Штатами в Европе комплексы ПРО Aegis могут быть использованы для запуска ракет средней дальности. Американские беспилотники также, с точки зрения России, по своим возможностям соответствуют запрещённым ракетам средней дальности наземного базирования. В феврале США начали процесс выхода из ДРСМД, который должен завершиться 2 августа.

Однако, по мнению Столтенберга, именно Москва, а не Вашингтон должна «поступить правильно и спасти договор» до наступления этой даты. При этом накануне начала встречи министров обороны НАТО в Брюсселе и. о. главы Пентагона Марк Эспер заявил журналистам, что Соединённые Штаты заинтересованы в строительстве ракет средней дальности и освобождении от ограничений ДРСМД.

«Нам необходимо создавать высокоточное оружие дальнего радиуса действия (в оригинале — long range precision fires (LRPF) — название программы Сухопутных войск США. — RT). Освобождение от Договора РСМД позволяет нам найти решение», — подчеркнул он, отправляясь в Европу.

Формально в рамках программы LRPF, которую в прошлом году переименовали в PRSM (Precision Strike Missile — «высокоточная ударная ракета»), США собирались строить ракеты наземного базирования дальностью до 500 км.

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Однако, как отмечает портал Breaking Defense, американцев сдерживали не технические возможности, а условия ДРСМД. Без договора в рамках этой программы США могут продолжить работу уже в направлении создания ракет малой и средней дальности, в том числе с использованием гиперзвуковых технологий.

По словам экспертов, нежелание НАТО обвинять США в подрыве ДРСМД демонстрирует, что организация остаётся структурой, в которой все основные решения принимают американцы без учёта позиций своих европейских союзников.

«НАТО, как преданный пёс, подчиняется своему хозяину, — отметил в разговоре с RT военный эксперт Виктор Литовкин. — Конечно, у НАТО всегда виновата Россия, потому что так сказали в Вашингтоне. Американцам нужно выбивать из союзников новые деньги, новые средства, поэтому они твердят о российской военной угрозе».

Ранее заместитель главы МИД России Сергей Рябков отмечал, что попытки НАТО изобразить свои действия как ответ России «носят характер пропагандистской акции с большим элементом преднамеренной дезинформации мирового общественного мнения».

Стратегия давления

По словам Йенса Столтенберга, в Североатлантическом альянсе готовы сохранить диалог с Россией — например, провести 5 июля новую встречу Совета Россия — НАТО, но лишь для того, чтобы вновь призвать Москву к выполнению ДРСМД. В то же время, как отметил Столтенберг, в альянсе не видят сигналов, что Россия намерена выполнять их требования, и потому будут «готовиться жить в мире без ДРСМД».

Йенс Столтенберг

Reuters

© Francois Walschaerts

26 июня генсек НАТО пообещал, что военный блок не будет размещать ракеты с ядерными боеголовками в Европе. Однако, как отмечает Deutsche Welle со ссылкой на свои источники в блоке, на самом деле в альянсе готовы к размещению новых ядерных вооружений на континенте. Как отмечает СМИ, не исключает такого варианта развития событий и немецкий министр обороны Урсула фон дер Ляйен.

В свою очередь, источники агентства Reuters отмечают, что в НАТО рассматривают возможность использовать для давления на Россию ракетные системы морского базирования. Они формально не регулируются ДРСМД и в ядерном оснащении стоят на вооружении не только США, но и двух других членов ядерного клуба из блока НАТО — Великобритании и Франции.

Также, по данным агентства, рассматривается возможность переброски в Европу дополнительных американских стратегических бомбардировщиков B-52. В последние месяцы Минобороны России неоднократно заявляло о перехвате этих самолётов, приближавшихся к российским границам. Один из последних случаев произошёл 17 июня, когда российские истребители вынуждены были отреагировать на действия американцев в акваториях Чёрного и Балтийского морей.

Стратегический бомбардировщик B-52

Reuters

© Tessa B. Corrick / U.S. Air Force

«Йенс Столтенберг говорит, что НАТО не будет размещать ракеты средней и малой дальности в Европе, — отмечает Виктор Литовкин. — Однако только из Европы американцы и смогут угрожать этими ракетами России, больше неоткуда. Поэтому такие ракеты обязательно там будут — и их оснастят ядерными боеголовками».

«Ослабить Европу»

По словам Виктора Литовкина, анонсированные меры «ответа» НАТО на «невыполнение» Россией ДРСМД в значительной степени связаны с интересами американского оборонно-промышленного комплекса. Это и модернизация, и закупки новых вооружений, и особенно усиление ПРО и ПВО. США уже заключили многомиллиардные сделки на поставку ЗРК Patriot Польше, Румынии и Швеции. Последняя хоть и не член НАТО, но активно взаимодействует с альянсом.

«Американцы, выходя из ДРСМД, решают несколько задач: во-первых, дают заказы своему военно-промышленному комплексу, чтобы он заработал, во-вторых, пытаются угрожать России, в-третьих, хотят ослабить Европу», — подчёркивает Литовкин.

Он отмечает, что союзники по НАТО для США — экономические конкуренты.

«Если там будут размещены американские ракеты, Россия в ответ наведёт свои ракеты. Отношения между Россией и Европой ещё больше ухудшатся, будут санкции и контрсанкции. Европа опять потеряет деньги в сотрудничестве с Россией, таким образом она будет ослабляться, а США будут выигрывать в экономическом отношении», — предсказывает развитие событий эксперт.

По словам руководителя Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимира Батюка, если военные мероприятия НАТО будут проводиться вблизи границ РФ, то, естественно, российская сторона будет вынуждена принимать ответные меры.

«И ответом на это будут натовские ответные меры, и так до бесконечности», — подчёркивает эксперт.

По его словам, действия НАТО «не способствуют нормализации обстановки в Европе и уменьшению военной опасности».

«Есть чем ответить»

2 февраля в ответ на начало выхода США из ДРСМД президент России Владимир Путин принял решение о приостановке действия договора. 26 июня Совет Федерации ратифицировал соответствующий закон. При этом, как отмечает российская сторона, Москва, в отличие от США, не выходит из договора, а приостанавливает своё в нём участие, оставляя возможность для дипломатического урегулирования вопроса.

С самого начала Россия подчёркивала, что лишь реагирует на действия Соединённых Штатов. Так, в феврале Владимир Путин отмечал: «Наш ответ будет зеркальным». По его словам, Россия начнёт заниматься разработкой ракет средней и меньшей дальности только в ответ на соответствующие шаги США. 18 июня приверженность такому подходу подтвердил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков, отметив, что Москва разместит такие вооружения в Европе только после соответствующих шагов Вашингтона.

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков

РИА Новости

© Михаил Воскресенский

26 июня Рябков подчеркнул, что если угрозы со стороны НАТО начнут воплощаться в материальных шагах, то, видимо, придётся принимать компенсационные военные меры.

Виктор Литовкин напомнил, что президент России ещё в феврале поручил начать работу по созданию наземной версии ракеты «Калибр» и гиперзвуковой ракеты наземного базирования средней дальности в ответ на выход США из ДРСМД.

«Президент Путин объявлял о том, что мы не будем втягиваться в гонку вооружений, мы будем принимать эффективные зеркальные меры, — подчеркнул эксперт. — Нам есть чем ответить НАТО — есть гиперзвуковая ракета «Кинжал», есть блок «Авангард», есть и другие средства. Мы это сделаем, не тратя большие деньги».

В то же время, как отмечает Владимир Батюк, безответственные «действия официального Вашингтона и полное бессилие его европейских союзников, которые понесут основные издержки в новом противостоянии с Россией, — это очень хороший козырь в руках Москвы».

«Москва выступает как ответственная политическая сила, стремящаяся сохранить механизм контроля над вооружениями, в то время как Запад безответственно и бездумно этот механизм разрушает», — подытожил политолог.