«Вынужденная и необходимая мера»: Совфед одобрил закон о приостановке ДРСМД

Совет Федерации одобрил закон о приостановке Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Сенаторы подчеркнули, что такой шаг стал вынужденным ответом на аналогичные меры США. При этом именно действия Вашингтона создали угрозу разрушения европейской безопасности, подчеркнули в Госдуме. В то же время в Совфеде отметили, что Москва готова вести диалог по сохранению соглашения. Однако если до 2 августа страны не вернутся к соблюдению ДРСМД, он окончательно утратит силу.

Совет Федерации одобрил закон о приостановке участия России в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Он вступит в силу после подписания президентом РФ Владимиром Путиным, который ранее внёс документ на рассмотрение в парламент.

Россия была вынуждена пойти на этот шаг, заявил глава профильного комитета Совфеда по обороне Виктор Бондарёв.

«Принятие решения о приостановлении действия указанного договора является вынужденной и необходимой мерой, адекватным подходом к режиму, действующему в области контроля над вооружениями», — сказал он.

Спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко отметила, что важно проинформировать европейские страны о необходимости сопротивляться размещению ядерного оружия на континенте.

«(Дать. — RT) протокольное поручение комитету по международным делам и комитету по обороне и безопасности подготовить предложения по развитию сотрудничества и взаимодействия с нашими коллегами из Европы, других парламентов, подготовить план информационной, разъяснительной работы с привлечением СМИ и международных площадок по противодействию возможному размещению ядерного оружия на европейском континенте», — подчеркнула она.

В Евросоюзе выразили обеспокоенность по поводу сложившейся вокруг ДРСМД ситуации.

«В отношении ДРСМД наша позиция с самого начала была ясной​​​. Это очень важный договор, который способствовал завершению холодной войны, и один из опорных документов европейской архитектуры безопасности», — приводит РИА Новости слова представителя дипслужбы ЕС Майи Косьянчич.

Отметим, что в принятом законе прописана процедура возвращения России к исполнению договора — право на такое решение имеет президент страны. Этот пункт говорит о готовности Москвы вести диалог с США, считает член комитета Совфеда по безопасности Франц Клинцевич.

«Россия сделала максимум возможного для сохранения договора, но не реагировать дальше на выход из него США, — значит, жертвовать интересами нашей национальной безопасности. В то же время мы в любой момент готовы вернуться к исполнению Договора. Соответствующая процедура прописана в законе», — заявил он.

Однако в том случае, если Москва и Вашингтон не возобновят действие ДРСМД, 2 августа договор утратит силу, напомнил зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

«Вся ответственность за разрушение европейской безопасности лежит целиком и полностью на США. В случае невозвращения США к этому Договору, 2 августа он прекратит своё действие. Западные партнёры должны понимать, чем это чревато в случае прекращения действия договора», — сказал он RT.

РИА Новости

© Владимир Федоренко

«Ответ будет зеркальным»

Напомним, процесс расторжения договора запустили США — в начале февраля они приостановили выполнение ДРСМД. По мнению американской стороны, Россия якобы нарушает условия договора.

В ответ на этот шаг 2 февраля Владимир Путин принял решение об взаимной приостановке выполнения соглашения. Он отметил, что Россия предпринимала безуспешные попытки сохранить ДРСМД, а потому инициатива теперь должна исходить от США.

«Наш ответ будет зеркальным. Американские партнёры объявили о том, что они приостанавливают своё участие в Договоре, и мы приостанавливаем. Они объявили о том, что они занимаются НИР и НИОКР и опытно-конструкторскими работами, и мы будем делать то же самое», — сказал Путин.

Соответствующий указ президент подписал 4 марта. Согласно закону «О международных договорах РФ» подобные решения должны быть одобрены парламентом. Госдума приняла инициированный Путиным законопроект 18 июня.

Россия стремится сохранить договор в ответ на попытки США выйти из него окончательно, напомнил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

«Россия не разрывает договор, а только приостанавливает его, в ответ на попытку США его разорвать. Это говорит о том, что мы готовы садиться за стол переговоров и возвращаться к соблюдению этого документа», — сказал он RT.

«Ответственность на США»

О намерении выйти из ДРСМД осенью 2018 года заявил президент США Дональд Трамп. Он обвинил Россию в «нарушении» положений договора и отметил, что американская сторона не считает себя обязанной его выполнять. При этом доказательств этих «нарушений» он не привёл.

Позже представители Вашингтона сообщили, что по их мнению российская ракета 9М729 нарушает ДРСМД. Чтобы опровергнуть это утверждение, Минобороны РФ устроило брифинг для иностранных военных атташе, на котором была продемонстрирована как сама 9М729, так и её технические характеристики, соответствующие соглашению. Однако атташе США и некоторых других западных стран проигнорировали этот брифинг.

Также по теме «Оправдание для повышения военных расходов»: в России ответили на заявление Столтенберга из-за ситуации с ДРСМД Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс целиком поддерживает позицию США по ДРСМД, и призвал Россию отказаться от якобы...

Не отвечали представители США и на претензии России. Согласно позиции Москвы, Вашингтон нарушает ДРСМД с 1999 года — тогда американские военные начали использовать ракеты-мишени, подпадающие под категорию запрещённых. А с 2001 года в распоряжении армии США появились боевые беспилотники, по своим характеристикам соответствующие понятию «крылатая ракета наземного базирования», которая также запрещена ДРСМД.

Российские военные также неоднократно отмечали, что США размещают в Европе ракетные установки Mk-51 системы Aegis Ashore ,которые могут запускать крылатые ракеты средней дальности «Томагавк» — такие действия запрещены в рамках ДРСМД.

Однако США и страны НАТО обвиняют в нарушении ДРСМД только Россию. Выступая в Брюсселе во вторник, 25 июня, генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг объявил о единстве блока в поддержке США и призвал Россию отказаться от ракет 9М729, чтобы тем самым «спасти договор».

Комментируя это заявление главы НАТО в МИД России отметили, что именно США и их союзники ответственны за возникновение угрозы окончательного разрыва ДРСМД.