Болтон заявил, что ДСНВ вряд ли будет продлён

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) вряд ли будет продлён.

«Новый ДСНВ, ратифицированный в 2010 году, с самого начала имел недостатки. Он истекает в феврале 2021 года. Пока решение не принято, но он вряд ли будет продлён», — цитирует Болтона ТАСС.

По словам советника, договор 2010 года не «охватывал тактическое ядерное оружие малой дальности и новые российские системы доставки».

«Зачем продлевать имеющую недостатки систему с тем, чтобы просто говорить, что у вас есть договор?», — добавил он.

Ранее Болтон напомнил о том, что США выйдут из Договора о ракетах средней и малой дальности 2 августа.