Болтон заявил, что ДСНВ вряд ли будет продлён
«Новый ДСНВ, ратифицированный в 2010 году, с самого начала имел недостатки. Он истекает в феврале 2021 года. Пока решение не принято, но он вряд ли будет продлён», — цитирует Болтона ТАСС.
По словам советника, договор 2010 года не «охватывал тактическое ядерное оружие малой дальности и новые российские системы доставки».
«Зачем продлевать имеющую недостатки систему с тем, чтобы просто говорить, что у вас есть договор?», — добавил он.
Ранее Болтон напомнил о том, что США выйдут из Договора о ракетах средней и малой дальности 2 августа.