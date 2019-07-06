Антонов: ситуация с продлением ДСНВ вызывает беспокойство

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Посол России в Соединённых Штатах Анатолий Антонов заявил, что ситуация с продлением Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) вызывает беспокойство.
Антонов: ситуация с продлением ДСНВ вызывает беспокойство
  • РИА Новости

«После выхода США из ДРСМД, что в нынешней ситуации представляется неизбежным, ДСНВ останется единственным юридически обязывающим документом, ограничивающим стратегические наступательные вооружения двух стран», — отметил он в беседе с RT.

Антонов подчеркнул, что Москва обозначила свою готовность работать над продлением данного договора.

«Сейчас инициатива на стороне Вашингтона. Ситуация осложняется тем, что администрация посылает неоднозначные сигналы о намерениях в отношении ДСНВ», — пояснил посол.

Кроме того, Антонов добавил, что Россия призывает США прекратить политизацию проблематики контроля над вооружениями, отказаться от «мегафонной дипломатии» и перейти к практическому диалогу на экспертном уровне.

Ранее российский лидер Владимир Путин в интервью Corriere della Sera оценил вероятность продления Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) и разработки нового соглашения совместно с США.

По словам Путина, Россия готова обсуждать с США этот вопрос, но не видит поддержки данной инициативы с американской стороны.

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