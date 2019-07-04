Путин оценил ситуацию вокруг продления СНВ-3

Российский лидер Владимир Путин в интервью Corriere della Sera оценил вероятность продления договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) и разработки нового соглашения совместно с США.

По словам Путина, Россия готова обсуждать с США этот вопрос, но не видит поддержки данной инициативы с американской стороны.

«Мы неоднократно предлагали США конкретно и обстоятельно прояснить вопросы по договору об РСМД, но всегда сталкивались с отказом. Как следствие американцы сейчас разбирают на части другое соглашение», — цитирует российского лидера РИА Новости.

Он также заявил, что перспективы взаимодействия Москвы и Вашингтона в сфере сокращения стратегических наступательных вооружений «остаются туманными».

«В начале 2021 года истекает срок действия договора СНВ-3. Пока мы не видим готовности США обсуждать его продление или выработку нового соглашения», — отметил президент России.

Он также обратил внимание на разницу в объёме военных расходов двух стран: Россия тратит в этой сфере $48 млрд, а США — более $700 млрд.

Ранее Путин заявил о планах обсудить СНВ-III с лидером США Дональдом Трампом в ходе саммита G20 в Осаке.