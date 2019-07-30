«США замаскированно перекладывают вину»: почему Китай выступает против превращения ДРСМД в многостороннее соглашение

Китай выступает против превращения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в многостороннее соглашение. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин. Ранее министр иностранных дел Японии Таро Коно предложил создать вместо ДРСМД новую структуру, которая включила бы в себя все государства «ядерной пятёрки». С аналогичным предложением выступал и Дональд Трамп. По мнению Чуньин, подобные заявления призваны отвлечь внимание от того факта, что США вышли из существующего договора с Россией в одностороннем порядке. Как отмечают эксперты, на подготовку многостороннего варианта ДРСМД уйдут года, и сейчас Пекин не видит смысла участвовать в этом процессе.

Китай не собирается участвовать в новой структуре, которая могла бы заменить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, комментируя соответствующее предложение министра иностранных дел Японии Таро Коно.

«Что касается того, чтобы сделать ДРСМД многосторонним, то мы уже говорили, что это двусторонний договор, заключённый между Россией и США. Если договор станет многосторонним, то это затронет целый ряд сложных политических, военных и юридических вопросов... Китайская сторона не согласна с этим», — пояснила дипломат.

Накануне, 29 июля, глава МИД Японии выразил мнение, что именно многосторонний формат с участием всех стран «ядерной пятёрки», в число которых входит и Китай, поспособствует скорейшему ядерному разоружению.

«Мы полагаем, что данный договор (ДРСМД. — RT) важен с точки зрения внесённого вклада в разоружения не только для Японии, но и для мира. Однако существовали моменты, когда страны, на которые не распространялся данный договор, продолжали увеличивать число своих вооружений. Я считаю, что в том случае, когда данный договор прекратит своё действие, необходимо создать новую структуру, направленную на всех участников из «ядерной пятерки», — заявил Коно на пресс-конференции.

Министр иностранных дел Японии Таро Коно

Reuters

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Отговорки для США

Высказывание Коно были расценены китайской стороной как попытка оправдать выход США из ныне существующего соглашения. «Это лишь отговорка для одностороннего выхода США из договора», — подчеркнула Хуа Чуньин. По её словам, двусторонний формат договора необходимо сохранить для поддержания глобальной стратегической стабильности.

«Мы надеемся на то, что Россия и США смогут посредством диалога урегулировать противоречия, приложат усилия для сохранения договора. Это важно для поддержания глобальной стратегической стабильности и регионального мира», — сказала официальный представитель китайского МИД.

В связи с этим она предложила министру иностранных дел Японии «уговорить США не выходить из договора».

Как в свою очередь пояснил директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин, двусторонний договор США и России о ликвидации ракет средней и меньшей дальности не отвечает интересам Китая.

«Есть проблема, как в этом договоре будут учтены потенциалы Индии, Пакистана, Северной Кореи. Здесь много «но», и все эти «но» делают саму возможность таких соглашений крайне проблематичной», — заявил он в беседе с RT.

На отсутствие конкретной выгоды от возможного договора для КНР указал и руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк.

«В Пекине не видят смысла присоединяться к этому советско-американскому договору по ракетам. У Китая есть свои озабоченности в сфере стратегической стабильности и безопасности, и они связаны во многом с американской политикой в области создания стратегических систем противоракетной обороны. Все американские базы, на которых развёрнуты системы, способные перехватывать боеголовки межконтинентальных баллистических ракет, размещены в Азиатско-тихоокеанском регионе. И в Пекине не верят в американское утверждение, что это всё против Северной Кореи», — рассказал эксперт RT.

Американский эскадренный миноносец USS Preble (DDG-88)

Reuters

© Woody Paschall / U.S. Navy

Перекладывание вины

Стоит отметить, что тема о включении Китая в соглашение по контролю за оружием уже не первый раз поднимается с тех пор, как США заявили о намерении выйти из ДРСМД. Так, в начале апреля нынешнего года Дональд Трамп призвал Китай не тратить деньги на вооружение, а в мае с уверенностью заявлял, что Пекин хотел бы стать частью будущей сделки между США и Россией.

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Однако все подобные высказывания в Пекине расценивают как намерение Вашингтона снять с себя ответственность за выход из Договора по ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

«Истинная причина выхода США из ДРСМД — снять с себя ограничения, делать причиной Китай — совершенно безосновательно, и китайская сторона не приемлет этого. Что касается предложения американской стороны, чтобы Китай присоединился к российско-американским переговорам и соглашению, то это тоже, на мой взгляд, замаскированное перекладывание вины», — заявила официальный представитель МИД КНР.

К тому же, добавила Хуа Чуньин, США обладают самым большим арсеналом ядерного оружия. Поэтому, уверена она, именно на американцах лежит особая ответственность в вопросе ядерного разоружения.

По мнению экспертов, Китай против участия в подобных соглашениях, так как не желает соглашаться на контроль со стороны США.

«Китай не желает подвергаться ракетному, ядерному аудиту, которые хотят осуществить США, тем более в период возрастания напряжённости между этими государствами, особенно после объявления торговой войны Дональдом Трампом. Когда предлагают многосторонний всеобъемлющий договор, надо определить на серьёзном политическом саммите круг государств, которые должны в нём участвовать. На подготовку такого документа уйдут годы. Да, это прогрессивное направление, но на сегодняшний день Китай не видит необходимости принимать в нём участие», — пояснил RT военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин.

Он отметил, что все инициативы со стороны американского правительства в этом направлении преследуют лишь одну цель — ограничить потенциал КНР. Так же, считает политолог, Дональд Трамп использует тему вовлечения Пекина в соглашение по оружию как пиар перед грядущими президентскими выборами в США.

«Ему (Дональду Трампу. — RT) сейчас для выборов важно предложить некий грандиозный всепланетный проект, в котором США буду лидировать», — резюмировал Кошкин.