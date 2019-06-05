Россия и КНР выступили за восстановление жизнеспособности ДРСМД

Россия и Китай выступают за проведение консультаций по восстановлению жизнеспособности Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Об этом говорится в совместном заявлении российского президента Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, принятом по результатам их встречи в Москве.

В документе говорится, что решение Вашингтона о выходе из ДРСМД способно подорвать стратегическую стабильность, усилить атмосферу напряжённости и недоверия, снизить предсказуемость в ракетно-ядерной сфере, а также привести к гонке вооружений и возрастанию конфликтного потенциала во многих регионах мира.

«Россия и Китай выступают за разрешение разногласий между сторонами ДРСМД путём ведения диалога и консультаций, восстановление жизнеспособности ДРСМД и за предотвращение развития событий по указанному выше сценарию», — цитирует заявление ТАСС.

Указывается, что Россия и Китай планируют поддерживать тесный диалог и координировать свои подходы по этому вопросу.

Ранее Путин внёс в Госдуму законопроект о приостановлении действия ДРСМД. Президент США Дональд Трамп заявил о желании заключить новое соглашение вместо существующего договора.

Военный эксперт Владимир Прохватилов в беседе с НСН оценил ситуацию.