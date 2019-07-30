МИД Китая выступил против замены ДРСМД многосторонним договором

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Представитель МИД КНР Хуа Чуньин на брифинге заявила о несогласии Китая с позицией главы японского внешнеполитического ведомства по вопросу создания многостороннего соглашения взамен Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).
МИД Китая выступил против замены ДРСМД многосторонним договором
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД КНР.

«Что касается того, чтобы сделать ДРСМД многосторонним, то мы уже говорили, что это двусторонний договор, заключённый между Россией и США. Если договор станет многосторонним, то это затронет целый ряд сложных политических, военных и юридических вопросов», — заявила Чуньин, отметив, что китайская сторона не поддерживает такую инициативу.

Ранее министр иностранных дел Японии Таро Коно предложил создать новую структуру взамен ДРСМД, куда бы вошли все ядерные державы.

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