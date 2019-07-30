МИД Китая выступил против замены ДРСМД многосторонним договором

Представитель МИД КНР Хуа Чуньин на брифинге заявила о несогласии Китая с позицией главы японского внешнеполитического ведомства по вопросу создания многостороннего соглашения взамен Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД КНР.

«Что касается того, чтобы сделать ДРСМД многосторонним, то мы уже говорили, что это двусторонний договор, заключённый между Россией и США. Если договор станет многосторонним, то это затронет целый ряд сложных политических, военных и юридических вопросов», — заявила Чуньин, отметив, что китайская сторона не поддерживает такую инициативу.

Ранее министр иностранных дел Японии Таро Коно предложил создать новую структуру взамен ДРСМД, куда бы вошли все ядерные державы.