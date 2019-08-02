«По инициативе американской стороны»: в МИД РФ заявили о прекращении действия ДРСМД

МИД России официально заявил о прекращении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) по инициативе американской стороны. В Совете Федерации отметили, что это вынужденная мера в ответ на действия Вашингтона, который искал предлог для приостановки соглашения. Госдепартамент США вновь возложил вину за разрыв договора на Россию, не подкрепив обвинения никакими доказательствами. Эксперты считают, что после одностороннего выхода из соглашения Соединённые Штаты исчерпали кредит доверия. Вместе с тем Россия открыта для возобновления диалога по ДРСМД, уверены аналитики.

Действие договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) прекращено по инициативе американской стороны. Такая информация содержится в официальном сообщении МИД России, опубликованном на едином портале правовой информации.

«2 августа 2019 года по инициативе американской стороны прекращено действие Договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединёнными Штатами Америки о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности, подписанного в Вашингтоне 8 декабря 1987 года», — говорится в документе.

Речь идёт о соглашении, которое заключили лидер СССР Михаил Горбачёв и глава Белого дома Рональд Рейган. Договор предписывал ликвидацию комплексов баллистических и крылатых ракет наземного базирования дальностью от 500 до 5500 км.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT отметил, что РФ была вынуждена покинуть соглашение из-за позиции Соединённых Штатов.

«Однозначно со стороны России — это ответная мера, она вынуждена, потому что американцы по сути принудили, когда они заявили, что мы якобы нарушаем договор и сослались на эту ракету 9М729. Это говорит о том, что они использовали это как предлог, поскольку эта ракета не подпадала под действие этого договора никаким образом. Американцы пытаются свалить всё на Россию», — сказал сенатор.

Зеркальный ответ

В конце 2018 года президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты покинут ДРСМД из-за того, что Россия якобы не соблюдает условия соглашения.

«Я не понимаю, почему (экс-президент США Барак. — RT) Обама не вёл переговоры или не вывел (США из ДРСМД. — RT). Мы не позволим им нарушать договорённость... Россия не соблюдала соглашение, поэтому, к сожалению, мы расторгнем соглашение и выйдем из него», — заявил Трамп в октябре 2018 года, добавив, что Вашингтон займётся развитием вооружений.

К началу 2019 года США заявили об одностороннем выходе из соглашения, сославшись на «нарушения» со стороны России. Никаких доказательств этого утверждения представлено не было.

Позже представители Вашингтона сообщили, что, по их мнению, российская ракета 9М729 нарушает ДРСМД. Минобороны РФ устроило брифинг для иностранных военных атташе, на котором была продемонстрирована как сама 9М729, так и её технические характеристики, соответствующие соглашению. Атташе США и некоторых других западных стран проигнорировали это мероприятие.

В феврале российское руководство приняло решение зеркально ответить на действия Вашингтона. Президент Владимир Путин объявил о приостановке участия Москвы в ДРСМД.

«Наш ответ будет зеркальным. Американские партнёры объявили о том, что они приостанавливают свое участие в Договоре, и мы приостанавливаем. Они объявили о том, что они занимаются НИР, НИОКР и опытно-конструкторскими работами, и мы будем делать то же самое», — сказал российский лидер.

Он добавил, что после приостановки действия договора Москва будет создавать новые виды вооружения, но без увеличения бюджета Минобороны.

Путин внёс законопроект соответствующего содержания в Госдуму в мае. В июне и июле инициативу одобрили в ГД и Совете Федерации.

«Доверия к США не может быть принципиально»

НАТО также возложило вину за разрыв договора на Россию и поддержало позицию США. Такая информация содержится в заявлении, опубликованном на сайте Альянса.

«Россия несёт исключительную ответственность за прекращение действия договора. Мы сожалеем, что Россия не проявила готовности и не предприняла никаких очевидных шагов для возвращения к выполнению своих международных обязательств», — говорится в сообщении.

«Решение США о выходе из договора вступает в силу, его полностью поддерживают союзники по НАТО», — заключили в Альянсе.

Вместе с тем в НАТО заявили, что не намерены размещать в Европе новые ядерные ракеты наземного базирования после распада ДРСМД.

Незадолго до этого госсекретарь США Майк Помпео также возложил вину за прекращение действия ДРСМД на Россию. Об этом он написал в своём Twitter-аккаунте.

По его словам, в феврале 2019 года «США дали России шесть месяцев, чтобы вернуться в режим соблюдения договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности».

«Россия отказалась, так что сегодня договор прекращает действие. США не будут продолжать участвовать в договоре, когда другие его нарушают. Ответственность за это лежит исключительно на России», — считает Помпео.

On Feb 2nd, 2019 the U.S. gave Russia six months to return to compliance with the Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty. Russia refused, so the treaty ends today. The U.S. will not remain party to a treaty when others violate it. Russia bears sole responsibility. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) August 2, 2019

Одновременно с твитом Помпео на сайте Госдепа появилось заявление, в котором ведомство вновь упомянуло создание новой системы контроля на вооружениями, которая «выходила бы за рамки двусторонних договоров прошлого».

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«США призывают Россию и Китай присоединиться к нам в этой возможности для достижения реальных результатов в области безопасности для наших стран и всего мира», — говорится в заявлении Госдепа, приуроченном к выходу США из ДРСМД.

Примечательно, что Китай осудил решение США по выходу из ДРСМД.

«Китай выступает против выхода США из ДРСМД и сожалеет об этом решении», — цитирует РИА Новости официального представителя китайского МИД Хуа Чуньин.

Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин считает, что заявление Помпео сделано с пропагандистскими целями.

«Для того, чтобы показать, что мы якобы желаем заключить новый договор, но из-за враждебных действий России этот договор не состоятелен», — сказал эксперт в беседе с RT.

По его словам, речь идёт о формировании необходимого информационного фона для обоснования одностороннего выхода США.

Вместе с тем эксперт считает, что Россия сохранила возможности для дальнейшего ведения диалога.

«Россия не раз демонстрировала желание сесть за стол переговоров и начать дискуссии по этому вопросу», — отметил Блохин.

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер полагает, что все новые системы контроля над вооружениями могут базироваться только на предыдущих. По его мнению, в случае одностороннего выхода из договора его участнику не может быть доверия в дальнейшем.

«Доверия к США не может быть принципиально, потому что они нарушили свои же предыдущие обязательства, причем нарушили неоднократно и явно не остановятся на этом», — сказал эксперт в беседе с RT.

Он отметил, что для выхода из ДРСМД США «прибегали к различного рода фейкам, что делает доверие к ним крайне дорогостоящим и крайне болезненным моментом для определения российской политики».

Говоря о предложении привлечь Китай в новый договор, эксперт задался вопросом о том, почему США делают какие-то предложения Китаю, но не поступают таким же образом в отношении Франции и Британии, которые тоже обладают ядерным оружием.

«Это воспринимается как очевидное предубеждение, как нарушение правил симметрии и равноправного подхода к процессу. Поэтому и в Москве и Пекине предполагают, что это предложение является чистым фейком, и в том виде, в котором оно есть на сегодняшний день оно просто не может быть не то что принято, но даже и рассмотрено», — считает Брутер.