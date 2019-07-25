В Италии назвали развал ДРСМД «плохой новостью» для Европы

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Заместитель председателя Европейского парламента Фабио Массимо Кастальдо в беседе с газетой «Известия» назвал развал Договора о ликвидации ракет меньшей и средней дальности (ДРСМД), заключённый между Россией и США, «плохой новостью» для Европы.

«Я считаю, что прекращение действия ДРСМД — плохая новость для всех, и прежде всего для нас, европейцев. США и Россия обвиняют друг друга, но это игра двух сторон», — уточнил он.

По мнению евродепутата, одной из причин развала соглашения стало то, что среди сторон, подписавших его, не было Китая.

«Поэтому я считаю, что необходимо начать работу над соглашением об оружии нового поколения, которое заменило бы ДРСМД и включило в число участников Китай», — добавил Кастальдо, отметив, что ЕС должен высказаться в поддержку любой инициативы, нацеленной на создание подобного договора.

В начале текущего года Соединённые Штаты объявили о намерении выйти из ДРСМД в одностороннем порядке, обвинив Россию в нарушении соглашения. 

Формальным поводом для этого стали возможности российских ракет 9М729.

В Москве, в свою очередь, отмечают, что Вашингтон нарушает положения Договора РСМД с момента начала применения им ракет-мишеней в 1999 году. 

Член Совета Федерации Франц Клинцевич прокомментировал в беседе с ФАН ситуацию вокруг соглашения.

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