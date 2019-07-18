Столтенберг заявил о скоординированном ответе НАТО при несоблюдении Россией ДРСМД

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе Аспенского форума по безопасности заявил о скоординированном ответе Альянса, в случае, если Россия не вернётся к соблюдению Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

«Вопрос — что мы будем делать, если они не вернуться к соблюдению. Мы решили, что мы ответим на это. Ответ будет взвешенный и скоординированный», — цитирует РИА Новости Столтенберга.

При этом он заявил, что у Альянса есть несколько вариантов ответа.

В начале июля российский лидер Владимир Путин подписал закон о приостановлении действия ДРСМД в ответ на односторонние решения Соединённых Штатов.

Член Совета Федерации Франц Клинцевич прокомментировал в беседе с ФАН ситуацию вокруг ДРСМД.

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