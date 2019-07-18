Столтенберг заявил о скоординированном ответе НАТО при несоблюдении Россией ДРСМД
«Вопрос — что мы будем делать, если они не вернуться к соблюдению. Мы решили, что мы ответим на это. Ответ будет взвешенный и скоординированный», — цитирует РИА Новости Столтенберга.
При этом он заявил, что у Альянса есть несколько вариантов ответа.
В начале июля российский лидер Владимир Путин подписал закон о приостановлении действия ДРСМД в ответ на односторонние решения Соединённых Штатов.
Член Совета Федерации Франц Клинцевич прокомментировал в беседе с ФАН ситуацию вокруг ДРСМД.