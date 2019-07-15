МИД России назвал однобоким подход ЕС к причинам кризиса вокруг ДРСМД

Министерство иностранных дел России отреагировало на призыв главы дипломатии ЕС Федерики Могерини к Москве принять меры для сохранения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

«С учётом того, что в ЕС сочли необходимым заявить об этом менее чем за три недели до истечения инициированной США процедуры по выходу из договора, поневоле приходится сомневаться в осознании Брюсселем всей серьёзности ситуации и негативных последствий от предпринятых Вашингтоном деструктивных шагов для безопасности своих европейских союзников», — говорится в комментарии, опубликованном на сайте ведомства.

В российском МИД также выразили недоумение в связи с тем, что призывы ЕС к выполнению условий ДРСМД адресуются России, хотя инициатором разрыва соглашения выступили Соединённые Штаты.

«Договор разрушают именно США, а призывы к его сохранению и проявлению готовности к конструктивной работе почему-то обращены к России... Решение о том, быть или не быть Договору РСМД, за США. Так что призывы ЕС к его спасению обращены явно не по адресу», — подчеркнули в министерстве.

Кроме того, МИД выразил сожаление в связи с бездействием стран Евросоюза, которые не предлагают никаких мер по урегулированию данной ситуации.

Как отметили в российском внешнеполитическом ведомстве, ЕС таким образом выражает солидарность с позицией Вашингтона и делает подобные заявления только «для галочки».

«На деле страны Евросоюза безропотно выполняют установку США на отказ от предложенных Россией реалистичных мер по снятию встречных претензий в контексте ДРСМД на основе взаимной транспарентности», — заключили в российском МИД.

Ранее в ЕС призвали Россию принять меры относительно разработки, испытаний и базирования ракеты 9М729 ради сохранения ДРСМД.