МИД России: ответные действия на шаги США по ДРСМД уже реализуются

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва уже реализует ответные меры в связи с планами США развернуть наземные ракеты средней и меньшей дальности.

«Со своей стороны мы предприняли всё возможное для сохранения ДРСМД, однако наши инициативы по снятию имеющихся с обеих сторон озабоченностей на основе взаимной транспарентности были отвергнуты. Теперь начинаем готовиться к потенциальному развёртыванию американских наземных ракет средней и меньшей дальности. Принятые решения о симметричных мерах реализуются», — приводит РИА Новости слова Рябкова.

Ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным призвал сделать всё необходимое для сохранения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Также глава департамента МИД по вопросам нераспространения и контроля за вооружениями Владимир Ермаков заявил, что Россия готова обсуждать с США пути стабилизации ситуации после прекращения действия ДРСМД на основе мер взаимной транспарентности.