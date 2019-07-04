Конте призвал сделать всё возможное для сохранения ДРСМД
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Об этом он заявил в рамках пресс-конференции с российским лидером.
Как отметил Конте, в кабмине Италии уверены, что «каждый должен сделать всё необходимое, внести свой вклад, чтобы сохранить эти договорённости».
«И Россия — важный элемент этого процесса, конечно же», — подчеркнул премьер-министр.
Ранее глава департамента МИД России по вопросам нераспространения и контроля за вооружениями Владимир Ермаков заявил, что Москва готова обсуждать с Вашингтоном пути стабилизации ситуации после прекращения действия ДРСМД на основе мер взаимной транспарентности.
4 июля Владимир Путин подписал закон о приостановлении действия Договора РСМД в ответ на односторонние действия Соединённых Штатов.
Эксперт Владимир Прохватилов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию вокруг соглашения.