Конте призвал сделать всё возможное для сохранения ДРСМД

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным призвал сделать всё необходимое для сохранения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Об этом он заявил в рамках пресс-конференции с российским лидером.

Как отметил Конте, в кабмине Италии уверены, что «каждый должен сделать всё необходимое, внести свой вклад, чтобы сохранить эти договорённости».

«И Россия — важный элемент этого процесса, конечно же», — подчеркнул премьер-министр.

Ранее глава департамента МИД России по вопросам нераспространения и контроля за вооружениями Владимир Ермаков заявил, что Москва готова обсуждать с Вашингтоном пути стабилизации ситуации после прекращения действия ДРСМД на основе мер взаимной транспарентности.

4 июля Владимир Путин подписал закон о приостановлении действия Договора РСМД в ответ на односторонние действия Соединённых Штатов.

Эксперт Владимир Прохватилов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию вокруг соглашения.