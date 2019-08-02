СМИ сообщили о планах Пентагона испытать новую ракету
- Reuters
Об этом информирует CNN со ссылкой на источник.
По словам источника, испытание ракеты «состоится в ближайшие несколько недель и, по сути, станет ответом администрации Трампа на многолетнее несоблюдение Россией договора ДРСМД».
При этом телеканал сообщает, что, по мнению экспертов, эти испытания могут привести к новой гонке вооружений с Москвой.
Ранее Министерство иностранных дел России сообщило, что действие ДРСМД официально прекращается с 2 августа.