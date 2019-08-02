СМИ сообщили о планах Пентагона испытать новую ракету

Американские военные собираются испытать новую неядерную крылатую ракету, разработанную специально для того, чтобы «бросить вызов России в Европе».

Об этом информирует CNN со ссылкой на источник.

По словам источника, испытание ракеты «состоится в ближайшие несколько недель и, по сути, станет ответом администрации Трампа на многолетнее несоблюдение Россией договора ДРСМД».

При этом телеканал сообщает, что, по мнению экспертов, эти испытания могут привести к новой гонке вооружений с Москвой.

Ранее Министерство иностранных дел России сообщило, что действие ДРСМД официально прекращается с 2 августа.