Помпео прокомментировал прекращение действия ДРСМД

Госсекретарь США Майк Помпео прокомментировал прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), которое официально наступает 2 августа.

«2 февраля 2019 года США дали России шесть месяцев, чтобы вернуться к соблюдению ДРСМД. Россия отказалась, поэтому договор заканчивается сегодня. США не останутся участниками договора, когда другие нарушают его. Россия несёт исключительную ответственность», — написал Помпео в Twitter.

Ранее Министерство иностранных дел России сообщило, что действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности официально прекращается с 2 августа.

В начале 2019 года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из ДРСМД, обвинив Москву в нарушении соглашения. Формальным поводом для приостановки участия американской стороны в договоре стали возможности российских ракет 9М729. Москва, в свою очередь, придерживается позиции, что Вашингтон нарушает положения рассматриваемого договора с момента начала применения им ракет-мишеней в 1999 году. Подробнее о ситуации — в материале RT.

Российский лидер Владимир Путин отмечал, что Россия не будет размещать ракеты средней или меньшей дальности ни в одном из регионов мира, пока это не начнут делать США.