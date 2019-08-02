В Госдуме прокомментировали разработку в США запрещённых ДРСМД ракет

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин прокомментировал RT заявление главы Пентагона Марка Эспера о том, что в связи с прекращением действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности США приступают к разработке ракет, которые ранее были запрещены данным соглашением.

«Это хорошо поставленная и заранее срежиссированная игра. Никто не может дать гарантии того, что у США изначально не было никаких разработок. Я абсолютно уверен, что подобные исследования уже проводились. Теперь, видимо, пришло время вести открытые испытания, поэтому в США и инициировали весь этот концерт и цирк с выходом из ДРСМД», — заявил сенатор.

По словам Шерина, американцы, «исходя из их хамского отношения, не прекращали разработок запрещённых ДРСМД ракет».

Ранее Эспер заявил, что в связи с прекращением действия ДРСМД США приступают к разработке ракет, которые ранее были запрещены данным соглашением.

Как указал глава Пентагона, Соединённые Штаты приступили к выполнению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в 2017 году.