США приступают к разработке запрещённых ДРСМД ракет

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что в связи с прекращением действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) США приступают к разработке ракет, которые ранее были запрещены данным соглашением.

Об этом говорится в обращении, опубликованном на сайте американского оборонного ведомства.

Как указал Эспер, Пентагон приступил к выполнению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в 2017 году. Первоначальные усилия министерства в области научных исследований и разработок были сосредоточены на мобильных крылатых и баллистических ракетных системах наземного базирования в обычном (неядерном. — RT) исполнении, и поскольку, по словам министра, Соединённые Штаты скрупулёзно выполняли свои обязательства по ДРСМД, эти «программы находятся на ранних стадиях».

«Теперь, когда мы вышли (из ДРСМД. — RT), Министерство обороны будет в полной мере продолжать разработку этих обычных ракет наземного базирования в качестве разумного ответа на действия России и в рамках более широкого набора обычных вариантов удара объединённых сил», — указал он.

Ранее МИД России официально заявил о прекращении действия ДРСМД по инициативе американской стороны. Министерство назвало серьёзнейшей ошибкой выход США из договора.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс отреагирует на распад договора мерами в сфере ПРО.

Заместитель главы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин рассказал в беседе с НСН о негативных последствиях прекращения действия договора.