МИД России назвал серьёзнейшей ошибкой выход США из ДРСМД

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Министерство иностранных дел России опубликовало комментарий в связи с окончанием действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) 2 августа.
МИД России назвал серьёзнейшей ошибкой выход США из ДРСМД
  • РИА Новости

«В Вашингтоне совершили серьёзнейшую ошибку. Запустив пропагандистскую кампанию, в основу которой была положена заведомая дезинформация относительно якобы совершённых Россией нарушений ДРСМД, США преднамеренно создали вокруг Договора практически непреодолимый кризис», — говорится в комментарии на сайте МИД.

В ведомстве отметили, что «денонсация ДРСМД подтверждает, что в США взят курс на разрушение всех не устраивающих их по тем или иным причинам международных соглашений».

«Это ведёт к фактическому демонтажу существующей системы контроля над вооружениями», — добавили в МИД.

В министерстве добавили, что Россия ввела односторонний мораторий и не будет развёртывать наземные ракеты средней и меньшей дальности, если такие появятся у Москвы, в тех регионах, где не будут размещаться американские РСМД.

«Призываем США отказаться от развёртывания создаваемых ими ракет указанных классов, о чём, к сожалению, активно заговорили в Пентагоне, и последовать примеру России, предприняв все необходимые шаги в целях обеспечения глобальной стабильности и предсказуемости», — добавили в МИД.

Ранее МИД России официально заявил о прекращении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) по инициативе американской стороны. 

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