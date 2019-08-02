Столтенберг рассказал об ответе НАТО на распад ДРСМД
- Reuters
«Мы согласовали комплекс мер по обеспечению того, чтобы сдерживание и оборона НАТО оставались надёжными и эффективными. Но мы не будем торопить реализацию или делать какие-то необдуманные шаги. Мы тщательно рассмотрим варианты», — сказал Столтенберг.
Он заявил, что союзники будут работать над такими вопросами, как «учения, разведка, противовоздушная и противоракетная оборона и конвенциональные возможности».
Ранее Министерство иностранных дел России сообщило, что действие ДРСМД официально прекращается с 2 августа.