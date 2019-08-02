Столтенберг рассказал об ответе НАТО на распад ДРСМД

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс отреагирует на распад Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) мерами в сфере ПРО.
Столтенберг рассказал об ответе НАТО на распад ДРСМД
  • Reuters

«Мы согласовали комплекс мер по обеспечению того, чтобы сдерживание и оборона НАТО оставались надёжными и эффективными. Но мы не будем торопить реализацию или делать какие-то необдуманные шаги. Мы тщательно рассмотрим варианты», — сказал Столтенберг.

Он заявил, что союзники будут работать над такими вопросами, как «учения, разведка, противовоздушная и противоракетная оборона и конвенциональные возможности».

Ранее Министерство иностранных дел России сообщило, что действие ДРСМД официально прекращается с 2 августа.

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