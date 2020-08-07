В Генштабе России назвали субъекты ядерного сдерживания

Основные военные угрозы, для нейтрализации которых Россия осуществляет ядерное сдерживание, исходят от коллективного Запада, силы которого наращивают вооружение, в том числе ядерное, у российских границ, заявили в Генштабе.

Соответствующая статья начальника управления Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-майора Андрея Стерлина и ведущего научного сотрудника Центра военно-стратегических исследований Военной академии Генштаба, доктора военных наук полковника Александра Хряпина опубликована в газете «Красная звезда».

В качестве основных субъектов сдерживания определены государства и военные коалиции, обладающие ядерным потенциалом и рассматривающие Россию в качестве потенциального противника, а также страны, предоставляющие свою территорию для развёртывания стратегических наступательных средств, средств стратегической противоракетной обороны и других видов оружия, «которые могут быть использованы против России или её союзников».

«Если первая группа государств не вызывает вопросов, то выделение второй группы является предупреждением руководству этих государств о том, что нужно очень хорошо подумать, прежде чем дать разрешение на развёртывание на своей территории стратегических наступательных средств других государств», — отметили в Генштабе.

Там подчеркнули, что в основах государственной политики в области ядерного сдерживания Россия обозначила «красные линии» для потенциальных противников.

В Генштабе также добавили, что в случае получения информации о старте баллистических ракет, атакующих территорию России или её союзников, не будет возможности определить тип её оснащения, и «любая атакующая ракета будет позиционироваться как ракета с ядерным оснащением».

2 июня российский президент Владимир Путин утвердил основы государственной политики в области ядерного сдерживания, которое направлено на обеспечение понимания потенциальным противником неотвратимости возмездия в случае агрессии против России и её союзников.

Документ предусматривает право России применить ядерное оружие в ответ на применение против неё и её союзников аналогичного оружия и других видов оружия массового поражения.

При этом решение о применении ядерного оружия принимает глава государства.