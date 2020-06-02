Путин утвердил основы госполитики в области ядерного сдерживания

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Президент России указом утвердил основы государственной политики в области ядерного сдерживания.
Путин утвердил основы госполитики в области ядерного сдерживания
  • РИА Новости

Как следует из документа, Российская Федерация рассматривает ядерное оружие как средство сдерживания, которое является крайней и вынужденной мерой.

Ядерное сдерживание направлено на обеспечение понимания потенциальным противником неотвратимости возмездия в случае агрессии против России и её союзников.

При этом ядерное сдерживание осуществляется непрерывно как в мирное время, так и в период угрозы агрессии и военное время вплоть до начала применения ядерного оружия.

Ранее российский лидер пообещал продолжать оснащать все виды и рода войск новейшими видами вооружения и техникой, в том числе лазерными и гиперзвуковыми комплексами.

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