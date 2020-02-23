Путин: Россия продолжит оснащать армию и флот новейшим вооружением

Россия продолжит оснащать все виды и рода войск новейшими видами вооружения и техникой, в том числе лазерными и гиперзвуковыми комплексами, заявил российский президент Владимир Путин.

«Мы будем и дальше добиваться, чтобы наши армия и флот становились всё более современными, а значит укреплять потенциал стратегических сил, направлять во все виды и рода войск новейшие виды вооружения и технику, в том числе лазерные, гиперзвуковые комплексы, высокоточные системы», — сказал он во время выступления на торжественном вечере в честь Дня защитника Отечества.

Многие из российских вооружений не имеют аналогов в мире, напомнил Путин.

«При этом по ряду перспективных образцов, а это фактически оружие будущего, мы уже перешли от этапа испытаний к постановке их на боевое дежурство в режим постоянной готовности. Это, как уже говорил, означает, что обороноспособность, безопасность России надёжно обеспечена в долгосрочной перспективе», — добавил глава государства.

Президент подчеркнул, что самой прочной основой российских Вооружённых сил всегда были и остаются мужественные и преданные отечеству люди — «настоящие патриоты, солдаты и сержанты», офицерский корпус страны.

В декабре 2019 года министр обороны России Сергей Шойгу доложил российскому лидеру Владимиру Путину о постановке на боевое дежурство ракетного комплекса с гиперзвуковым блоком «Авангард».

Во время заседания коллегии Минобороны Путин заявил, что Россия опережает другие страны по уровню развития передовых вооружений — ни у кого больше нет гиперзвукового оружия. В войсках уже стоят комплексы «Кинжал» и «Пересвет».

Также по планам идут работы над ракетами «Сармат», «Циркон» и «Буревестник».