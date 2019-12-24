Путин назвал Россию единственным обладателем гиперзвукового оружия

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Россия опережает другие страны по уровню развития передовых вооружений — ни у кого больше в мире нет гиперзвукового оружия, заявил российский лидер Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.
Путин назвал Россию единственным обладателем гиперзвукового оружия
  • РИА Новости

По его словам, ситуация в новой и новейшей истории страны уникальна: «догоняют нас».

«Ни у одной страны сегодня нет гиперзвукового оружия вообще, а гиперзвукового оружия континентальной дальности — тем более», — сказал глава государства.

Он отметил, что в войсках уже стоят комплексы «Кинжал» и «Пересвет», началось оснащение «Авангардом». Также по планам идут работы над ракетами «Сармат», «Циркон» и «Буревестник», добавил президент.

Ранее Путин сообщил, что доля современного оружия в ядерной триаде России достигла 82%. 

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