Путин назвал долю современного оружия в ядерной триаде России

Короткая ссылка
Доля современного оружия в ядерной триаде России достигла 82%. Об этом, выступая на заседании коллегии Минобороны, заявил российский лидер Владимир Путин.
Путин назвал долю современного оружия в ядерной триаде России
  • РИА Новости

Как указал глава государства, за 2019 год в развитии вооружённых сил произошло «много качественных и системных изменений».

«Так, доля современного оружия в ядерной триаде достигла 82%. В РВСН начал поступать новейший гиперзвуковой ракетный комплекс стратегической дальности с планирующим крылатым блоком «Авангард», — сказал Путин.

По его словам, это оружие будущего, которое способно преодолевать «как действующую, так и перспективную противоракетную оборону».

Ранее Путин назвал долю современного оружия и техники в армии: речь идёт о 68%. Он призвал довести эту долю до 70%.

RT ведёт прямую трансляцию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить