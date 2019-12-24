Путин назвал долю современного оружия в ядерной триаде России

Доля современного оружия в ядерной триаде России достигла 82%. Об этом, выступая на заседании коллегии Минобороны, заявил российский лидер Владимир Путин.

Как указал глава государства, за 2019 год в развитии вооружённых сил произошло «много качественных и системных изменений».

«Так, доля современного оружия в ядерной триаде достигла 82%. В РВСН начал поступать новейший гиперзвуковой ракетный комплекс стратегической дальности с планирующим крылатым блоком «Авангард», — сказал Путин.

По его словам, это оружие будущего, которое способно преодолевать «как действующую, так и перспективную противоракетную оборону».

Ранее Путин назвал долю современного оружия и техники в армии: речь идёт о 68%. Он призвал довести эту долю до 70%.

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