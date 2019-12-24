«Всегда должны быть оснащены по последнему слову техники»: Путин о задачах по перевооружению армии и флота России

В Национальном центре управления обороной в Москве прошло расширенное заседание коллегии Минобороны России. В его работе принял участие президент Владимир Путин. В ходе мероприятия глава государства определил основные задачи по военному строительству и по главным направлениям деятельности военного ведомства на 2020 год. RT вёл прямую трансляцию.