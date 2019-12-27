В России на боевое дежурство заступил первый ракетный полк «Авангарда»

Министр обороны России Сергей Шойгу доложил российскому лидеру Владимиру Путину о постановке на боевое дежурство ракетного комплекса с гиперзвуковым блоком «Авангард».

Как заявили в Министерстве обороны, главе государства доложили о постановке с 10:00 мск 27 декабря на боевое дежурство «первого ракетного полка, вооружённого новейшим ракетным комплексом стратегического назначения с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком «Авангард».

24 декабря Путин во время заседания коллегии Минобороны заявил, что Россия опережает другие страны по уровню развития передовых вооружений — ни у кого больше в мире нет гиперзвукового оружия.

В войсках уже стоят комплексы «Кинжал» и «Пересвет».

Также по планам идут работы над ракетами «Сармат», «Циркон» и «Буревестник».

Впервые о разработке комплекса «Авангард» стало известно из послания президента Федеральному собранию 1 марта 2018 года.

Глава государства отметил, что этот крылатый блок движется к цели, «как метеорит, огненный шар», и осуществляет глубокое маневрирование, что делает его абсолютно неуязвимым для любых средств противовоздушной и противоракетной обороны.