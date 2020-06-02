Названы условия применения Россией ядерного оружия
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Об этом говорится в указе об основах госполитики в области ядерного сдерживания, который подписал президент России Владимир Путин.
Решение о применении ядерного оружия принимает глава государства.
Среди условий перехода к применению такого оружия значится поступление достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территории России или её союзников.
Также одним из условий является воздействие противника на критически важные государственные и военные объекты России, вывод которых из строя приведёт к срыву ответных действий ядерных сил.
Кроме того, условием названа агрессия против России с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства.
2 июня Путин утвердил основы государственной политики в сфере ядерного сдерживания.
Из документа следует, что ядерное сдерживание направлено на обеспечение понимания потенциальным противником неотвратимости возмездия в случае агрессии против России и её союзников.