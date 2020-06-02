Названы условия применения Россией ядерного оружия

Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на применение против неё и её союзников аналогичного оружия и других видов оружия массового поражения.

Об этом говорится в указе об основах госполитики в области ядерного сдерживания, который подписал президент России Владимир Путин.

Решение о применении ядерного оружия принимает глава государства.

Среди условий перехода к применению такого оружия значится поступление достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территории России или её союзников.

Также одним из условий является воздействие противника на критически важные государственные и военные объекты России, вывод которых из строя приведёт к срыву ответных действий ядерных сил.

Кроме того, условием названа агрессия против России с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства.

2 июня Путин утвердил основы государственной политики в сфере ядерного сдерживания.

Из документа следует, что ядерное сдерживание направлено на обеспечение понимания потенциальным противником неотвратимости возмездия в случае агрессии против России и её союзников.