Названы условия применения Россией ядерного оружия

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Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на применение против неё и её союзников аналогичного оружия и других видов оружия массового поражения.
Названы условия применения Россией ядерного оружия
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Об этом говорится в указе об основах госполитики в области ядерного сдерживания, который подписал президент России Владимир Путин.

Решение о применении ядерного оружия принимает глава государства.

Среди условий перехода к применению такого оружия значится поступление достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территории России или её союзников.

Также одним из условий является воздействие противника на критически важные государственные и военные объекты России, вывод которых из строя приведёт к срыву ответных действий ядерных сил.

Кроме того, условием названа агрессия против России с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства.

2 июня Путин утвердил основы государственной политики в сфере ядерного сдерживания.

Из документа следует, что ядерное сдерживание направлено на обеспечение понимания потенциальным противником неотвратимости возмездия в случае агрессии против России и её союзников.

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