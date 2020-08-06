«Нестратегическое» сдерживание: почему в Пентагоне предложили разработать ядерные крылатые ракеты морского базирования

США должны разработать и развернуть новые крылатые ядерные ракеты морского базирования для сдерживания России, заявили в Пентагоне. В американском военном ведомстве считают, что такие ракеты, технически не являющиеся «стратегическим» оружием, будут сдерживать обладающих ядерным оружием соперников США — Россию и Китай. Эксперты отмечают, что Вашингтон подобными действиями снижает порог применения ядерного оружия, одновременно обвиняя в этом Москву. Россия не раз отвергала такие нападки как безосновательные. При этом у РФ есть средства для защиты от крылатых ракет морского базирования, говорят аналитики.

CША необходимо разработать и развернуть новые крылатые ракеты морского базирования (КРМБ) с ядерной боеголовкой для сдерживания России. Такое заявление было опубликовано на официальном сайте Пентагона.

В нём утверждается, что в 2010 году Соединённые Штаты вывели из эксплуатации свою последнюю ядерную крылатую ракету морского базирования — один из двух оставшихся в распоряжении США «нестратегических» видов ядерных вооружений.

«Россия, напротив, продолжила комплексную программу модернизации и наращивания маломощного тактического ядерного оружия. Более тревожным, по словам официальных лиц, является то, что российская стратегия фактически предусматривает использование этого ядерного потенциала в конфликтах», — говорится в заявлении.

В своём заявлении Пентагон ссылается на выводы доклада Госдепа США, в котором утверждается, что новая крылатая ракета морского базирования с ядерным зарядом «решила бы проблему вызывающих тревогу изменений в силах и доктринах соперников, обладающих ядерным оружием».

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«Более того, Россия и Китай вкладывают значительные средства в совершенствование и расширение своих ядерных сил, причём нет ясного понимания, когда это расширение прекратится», — отмечает американское оборонное ведомство.

Новое морское ядерное оружие нужно США для того, чтобы продемонстрировать лидерам «держав-соперников, обладающих ядерным оружием», что Вашингтон располагает «вариантами ядерного сдерживания агрессии».

«Наличие у США такого потенциала заставило бы любого противника дважды подумать о применении ядерного оружия. Притом, что КРМБ не требует проведения ядерных испытаний и не нарушает какие-либо договоры, она «снизит риск ядерного конфликта, укрепит доверие союзников и восстановит определенный баланс в нестратегических ядерных вооружениях, что может создать более благоприятные условия для решения проблемы этой категории сил посредством контроля над вооружениями», — отмечает американское оборонное ведомство.

Как отметил в разговоре с RT военный эксперт Виктор Литовкин, Пентагон лукавит, заявляя о необходимости разработки морской крылатой ракеты с ядерным зарядом, так как США могут изготовить КРМБ на основе уже стоящего на вооружении оружия.

«Например, все ракеты семейства Tomahawk, которые есть на вооружении американской армии, крылатые ракеты, в том числе и морского базирования, уже могут нести ядерные боеголовки. Американские военные уже испытали эти ракеты, поэтому большой сложности для них это не представляет», — отметил эксперт.

Однако, добавил Виктор Литовкин, производство новых КРМБ «с нуля» несомненно будет более выгодным предприятием для американских оборонных концернов.

«Огромные средства, которые выделяются в военный бюджет США, надо куда-то расходовать, поэтому появляются подобного рода проекты», — отметил военный эксперт.

Позиция России

Напомним, что Москва как по линии МИД, так и по линии Минобороны РФ неоднократно указывала, что обвинения со стороны Вашингтона в наращивании арсенала нестратегического ядерного оружия безосновательны.

Российские официальные лица не раз отмечали, что подобные заявления являются способом отвлечь внимание от собственных действий США по наращиванию арсенала оружия (в том числе ядерного), которое ранее было запрещено Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

США в одностороннем порядке вышли из ДРСМД 2 августа 2019 года. Формальным предлогом для выхода стали характеристики крылатой ракеты 9М729 комплекса «Искандер», которые якобы нарушали положение договора.

Пуск крылатой ракеты Tomahawk с корабля американских ВМС USS Preble

Reuters

© Woody Paschall / U.S. Navy

Так, российское оборонное ведомство в начале 2019 года сообщило, что США начали готовить производство запрещённых ракет ещё за два года до того, как Вашингтон озвучил своё намерение выйти из ДРСМД.

«В Вашингтоне ещё за два года до публичных бездоказательных обвинений России в якобы нарушении ДРСМД не только приняли решение, но и приступили к подготовке и производству запрещённых договором ракет средней и меньшей дальности», — уточнили в Минобороны РФ.

В свою очередь в марте 2019 года, замглавы МИД РФ Александр Грушко, отвечая на очередные обвинения со стороны НАТО, заявил, что порог применения ядерного оружия в мире снижается исключительно из-за действий США.

«Порог применения ядерного оружия уменьшается в результате принятия в США новой стратегии, которая фактически размывает грань между национальным конфликтом и конфликтом с применением ядерного оружия. В основополагающих документах Российской Федерации возможность применения ядерного оружия связана лишь с наличием или возникновением угрозы самому существованию государства», — приводит слова дипломата РИА Новости.

Виктор Литовкин отметил, что российская ядерная доктрина, в отличие от американской, является исключительно оборонительной, в то время как программные документы Пентагона и подобные заявления в оправдательной форме готовят почву для снижения порога применения ядерного оружия.

«В основе ядерной политики, которую недавно утвердил Владимир Путин, чётко расписано в каких случаях Россия будет применять своё ядерное оружие, например, после применение противником ядерного оружия по РФ и агрессии против неё с помощью обычного оружия, когда под угрозу поставлено существование государства. Передёргивание Пентагона рассчитано на обывателей», — пояснил военный эксперт.

В 2010 году США сняли с вооружения крылатые ракеты, способные нести ядерное оружие, в рамках договора СНВ-3, напомнил в беседе с RT военный эксперт Алексей Леонков.

«У России не было крылатых ракет, способных нести ядерную боевую часть, поэтому утверждение Пентагона о том, что Россия наращивала арсенал такого оружия, не соответствует действительности», — отметил военный эксперт.

Принятие на опережение

То, что США собираются оснащать крылатые ракеты ядерными боеголовками, было отражено в ядерной доктрине, которая была принята в 2018 году совместно с доктриной национальной безопасности, напомнил в разговоре с RT Алексей Леонков.

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«Несомненно, крылатые ракеты будут оснащаться ядерными боеголовками, потому что в тех тратах, которые проводит Пентагон по программам ядерного обновления арсенала, это значится. Кроме того, около тысячи ядерных боеголовок ждали своего часа на консервации, поэтому возврат к такому оружию предсказуем. Сейчас Вашингтон фактически пытается оправдаться, завуалировать то, что у него было давно заложено в оборонных программах», — отметил эксперт.

Он также подчеркнул, что крылатые ракеты входят в арсенал средств воздушного нападения вне зависимости от того, стартуют ли они с моря, суши или воздуха. Однако у России, отметил Алексей Леонков, есть как и средства защиты от крылатых ракет морского базирования, так и собственные ракеты, в том числе гиперзвуковые.

«У России уже есть зенитно-ракетные комплексы, которые работают по воздушным целям, в том числе крылатым ракетам, а также комплексы, вооруженные противокорабельными ракетами, и комплексы береговой обороны. Следующая ракета, которая будет принята на вооружение РФ, — «Циркон», у которой увеличена дальность действия. Ни одна система противовоздушной обороны, расположенная на кораблях, остановить её не сможет», — отметил эксперт.