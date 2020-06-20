«В положении догоняющего»: почему Пентагон хочет ускорить испытания гиперзвукового оружия

Испытания гиперзвукового оружия, разрабатываемого в США, в ближайшее время будут проходить в ускоренном темпе. Об этом заявил ответственный за разработки гиперзвукового оружия в Пентагоне Майкл Уайт. Эксперты отмечают, что форсировать испытания американскому оборонному ведомству пришлось из-за значительного отставания от России в этой сфере. Ранее Владимир Путин отмечал, что к моменту появления гиперзвукового оружия в других странах Россия с большой вероятностью уже разработает средство борьбы с ним.

США намереваются в ближайший год ускорить активную фазу испытаний разрабатываемого гиперзвукового оружия. Об этом заявил заместитель директора по гиперзвуковым разработкам в отделе научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок Пентагона Майкл Уайт.

«На самом деле в течение следующих 12 месяцев мы будем наблюдать дальнейшее наращивание темпов разработки наступательных гиперзвуковых комплексов», — заявил Уайт в ходе экспертной дискуссии, проходившей в режиме онлайн на площадке Defense One.

По словам Уайта, успешные полётные испытания, проведённые 19 марта, являются многообещающим началом, которое позволит Пентагону перейти от концептуальной стадии проекта к полноценной разработке с большим количеством тестовых запусков.

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«В рамках ряда запланированных нами программ в течение 12 месяцев будет осуществлена тестовая демонстрация, а затем начнётся переход от разработки концепции комплекса вооружения до его непосредственного создания», — пояснил чиновник.

Участвовавший в семинаре глава Агентства противоракетной обороны вице-адмирал Джон Хилл добавил, что Пентагон также уделит внимание вопросам защиты от гиперзвукового оружия.

Для этого понадобится улучшение сенсорной архитектуры США, а также её расширение в космическом пространстве, отметил адмирал Хилл.

Главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский отметил в разговоре с RT, что даже ускоренный темп испытаний не позволит Пентагону сократить разрыв между США и Россией, которая уже имеет в своём арсенале различные виды гиперзвукового оружия.

«Видимо, США хотят побыстрее завершить испытания аэробаллистической ракеты AGM-183A, которая должна быть принята на вооружение к концу 2021-го — началу 2022 года. Нужно понимать, что США в сфере гиперзвукового оружия находятся в положении догоняющего, поскольку у России уже есть подобные системы. Даже если у них появится первый образец такого оружия, то к следующему году в российские войска поступит уже четвёртое гиперзвуковое изделие «Циркон», — отметил эксперт.

Американское звучание

В настоящее время сразу несколько видов Вооружённых сил США разрабатывают собственное гиперзвуковое оружие. Сухопутные войска ведут разработку в рамках проекта LRHW (гиперзвуковое оружие дальнего действия), эти ракеты будут запускаться с передвижных установок наземного базирования. Бюджет программы составляет $5,3 млрд, первые образцы должны поступить на вооружение к 2023 году.

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В свою очередь, для ВМС США разрабатывается проект CPS, который будет представлять собой гиперзвуковую крылатую ракету, запускаемую с подводных лодок класса «Огайо». На эту программу также выделено $5,3 млрд.

Американские военно-воздушные силы совместно c корпорацией Lockheed Martin ведут разработку ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon — оружие быстрого реагирования воздушного базирования). Этот проект представляет собой ракету с отделяемым парящим гиперзвуковым блоком.

Первые испытания ракеты, имеющей номенклатуру AGM-183A, прошли в июне 2019 года, однако тестовых пусков с боевыми блоками не проводилось, были испытаны лишь аэродинамические качества изделия. Согласно планам разработчика, ракета должна быть готова к концу 2022 года.

Вооружить этими ракетами планируется стратегические бомбардировщики B-52 или самолёты Rockwell B-1 Lancer, если на момент принятия изделия на вооружение они ещё будут находиться в строю ВВС США.

О том, что Соединённые Штаты ведут разработку собственного гиперзвукового оружия, в середине мая сообщил и президент Дональд Трамп.

Бомбардировщик B-52 с прототипом ракеты AGM-183A ARRW

© U.S. Air Force / Edwards Air Force Base

«Я называю это супер-пупер-ракетой. И я слышал недавно, что она в 17 раз быстрее тех, что имеются сейчас, если брать для сравнения самую быструю ракету, которая сейчас есть в наличии», — отметил Трамп, при этом не уточнив, какой из проектов гиперзвукового оружия имеет в виду.

Военный эксперт Юрий Кнутов в разговоре с RT отметил, что такое большое количество конкурирующих программ распыляет силы конструкторов и замедляет процесс отладки базовых технологий, позволяющих ракетам развивать скорость выше 5 Махов.

«Изначально США планировали шесть проектов по созданию гиперзвукового оружия. Но для того, чтобы хоть как-то сдвинуть это дело с мертвой точки, решили часть из них закрыть и сконцентрировать ресурсы на наиболее перспективных», — рассказал эксперт.

Российская защита

Однако к тому моменту, когда США будут готовы принять на вооружение гиперзвуковые ракеты, у России с большой степенью вероятности появится средство борьбы с ними. Об этом 14 июня в программе «Вести недели» сообщил российский президент Владимир Путин.

«Оно появится (гиперзвуковое оружие. — RT). Но мне думается, что мы сможем приятно удивить наших партнёров тем, что, когда у них это оружие появится, с большой долей вероятности у нас появится средство борьбы с этим оружием», — сказал президент России, добавив, что в настоящее время противодействовать гиперзвуковым ракетам не может никто.

Здание Пентагона

AFP

© STAFF

«Скорости такие, что взять их невозможно. В этом уникальность нашего сегодняшнего положения. Повторяю ещё раз: с большой степенью вероятности у нас средство борьбы с гиперзвуковым оружием появится к тому моменту, когда у ведущих стран мира появится это самое гиперзвуковое оружие», — подчеркнул Путин.

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Напомним, что на сегодняшний день Россия является единственной в мире страной, обладающей гиперзвуковым вооружением. Ведущим образцом такого оружия является планирующий блок «Авангард», устанавливаемый на межконтинентальные баллистические ракеты. В свою очередь, ВКС России оснащены авиационным ракетным комплексом Х-47М2 «Кинжал», который запускается с истребителя МиГ-31.

В тоже время Военно-морской флот РФ проводит испытания гиперзвуковой ракеты 3M22 «Циркон», которая может поступить на вооружение уже до 2022 года.

Вместе с тем, по словам Юрия Кнутова, уже сейчас у России есть некоторые виды вооружения, которые могут успешно осуществить перехват гиперзвуковых ракет, скорость которых не будет превышать 10 Махов.

«Если скорость будет в пределах 10 Махов, то российские зенитные ракетные комплексы, например С-400, С-300 последней модификации, С-500, С-350 «Витязь», смогут перехватить такие ракеты. Даже сейчас некоторые из них с такой задачей справятся», — заключил эксперт.